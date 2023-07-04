شاهد: فلسطينيون يفرّون من جحيم مخيم جنين في ظلام الليل

بقلم: يورونيوز

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من "حرب إبادة جارية في مخيم جنين" وعبرت عن مخاوفها من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب "القيود المفروضة على تحركات الطواقم الطبية".

ارتفعت حصيلة العملية العسكرية الإسرائيلية الضخمة والمستمرة في مدينة جنين والمخيم المحاذي لها بالضفة الغربية إلى 10 قتلى بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية هذا الثلاثاء.

وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من "حرب إبادة جارية في مخيم جنين" وعبرت عن مخاوفها من ارتفاع حصيلة القتلى بسبب "القيود المفروضة على تحركات الطواقم الطبية".

ومنذ فجر الإثنين دفع الجيش الإسرائيلي بعربات مدرعة وجرافات عسكرية ولا يزال ينفذ ضربات بطائرات مسيرة ومروحيات على المدينة في عملية عسكرية هي الأوسع منذ 20 عاماً أدت إلى نزوح آلاف الفلسطينيين.

وتشارك في العملية وحدات النخبة من مختلف قوات الجيش والأمن وحرس الحدود.

والإثنين غادر المئات مخيّم جنين وقال الجيش الإسرائيلي إنه يسمح للذين يريدون المغادرة بالقيام بذلك، بحسب ما ذكرته وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

"عمليات تهجير"

وقال رئيس بلدية جنين نضال العبيدي إن نحو 4 آلاف فلسطيني "هُجروا من بيوتهم" واصفاً الوضع بالكارثي بسبب انقطاع المياه والكهرباء في المخيم و"عدم السماح بإدخال المواد الغذائية".

وأمس الإثنين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العملية ستستمر مهما تطلب الأمر، مشيراً في بيان إلى الجيش الإسرائيلي "دمر مراكز القيادة وصادر كمية كبيرة من الأسلحة".

ومع هذه العملية، ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع كانون الثاني/يناير إلى ما لا يقلّ عن 187 فلسطينياً، و25 إسرائيلياً وأوكرانية وإيطالي.