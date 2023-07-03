مسؤول روسي بارز: موسكو نقلت 700 ألف طفل أوكراني من مناطق النزاع إلى روسيا

بقلم: يورونيوز

كانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في آذار/مارس الفائت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً ومسؤولة روسية أخرى، حيث اعتبرتهما مسؤولين عن جريمة حرب وهي جريمة ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

اعترف مسؤول روسي كبير اليوم، الإثنين، بأن روسيا نقلت نحو 700.000 طفل أوكراني من مناطق النزاع إلى البلاد منذ سنوات.

وكتب غريغوري كاراسين، رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد، في تلغرام "خلال السنوات الأخيرة، وجد 700 ألف طفل ملجأ لهم في روسيا، هرباً من القصف ومناطق النزاع في أوكرانيا".

ورفضت أوكرانيا بشكل دائم الحجة الروسية القائلة بأن الأطفال يتمّ نقلهم لحمايتهم، وقالت كييف أكثر من مرّة إن ما يحصل في الواقع ترحيل قسري للأطفال إلى روسيا.

وكتب كاراسين "من المعرف أن روسيا، بعكس بعض الدول الأوروبية، لطالما عاملت الأطفال بدفء واهتمام"، منوّهاً إلى أن روسيا شكلت مؤخراً لجنة برلمانية للتحقيق في "الجرائم التي ترتكبها كييف بحق القُصر".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في آذار/مارس الفائت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصياً ومسؤولة روسية أخرى، حيث اعتبرتهما مسؤولين عن جريمة حرب وهي جريمة ترحيل آلاف الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا.

وفي تموز/يوليو 2022، قدرت الولايات المتحدة أن روسيا "رحلت قسراً" 260 ألف طفل، بينما قالت السلطات الأوكرانية، إن 19.492 طفلاً أوكرانياً يُعتبرون حالياً مُرحلين بشكل غير قانوني.

وكان القسم الأكبر من عمليات نقل الأطفال تمّ خلال الأشهر الأولى من الحرب وذلك قبل إطلاق أوكرانيا هجومها المضاد وتحرير خاركيف في أواخر آب/أغسطس 2022.