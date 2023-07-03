النصر والاتفاق السعوديان يعلنان تعاقدهما مع بروزوفيتش وستيفن جيرارد

بقلم: يورونيوز

النصر السعودي يعلن تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش

أعلن نادي الاتفاق السعودي لكرة القدم الإثنين تعاقده مع أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد للإشراف على تدريب فريقه الأول.

وكتب النادي الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، على حسابه في "إنستغرام": "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

كذلك أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع لاعب الوسط الكرواتي المخضرم مارسيلو بروزوفيتش من نادي إنتر الإيطالي، وصيف بطل أوروبا، فانضم الى البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق العاصمة.

وكتب النصر في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الإثنين "كل الأعين تريده لكنه اختار النصر. بروزوفيتش نصراوي".

وقال مصدر في النادي لوكالة فرانس برس ان "الصفقة بمتغيراتها بلغت 21 مليون يورو".

وأضاف المصدر "اقتنع بروزوفيتش بمشروع النادي وطموحاته ولا شك أن تواجد رونالدو في نادي النصر لعب دوراً كبيراً بقدومه".

ولم يشرف جيرارد على أي فريق منذ ان أقيل من منصبه مدربا لأستون فيلا الإنجليزي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وكان جيرارد زار السعودية في 12 حزيران/يونيو الماضي وتحديداً مدينة الدمام الشرقية حيث يلعب الاتفاق، حيث ذكرت تقارير ان الأخير تقدم بعرض له للاشراف عليه الموسم المقبل الذي ينطلق في 11 آب/أغسطس المقبل.

وخرج جيرارد بعدها بثلاثة أيام ليعلن رفضه تدريب النادي السعودي، وقال لشبكة "تشانل فور" قبيل انطلاق مباراة إنجلترا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 "دُعيت الى هناك للبحث في عرض محتمل وهذا ما قمت به"، مضيفا "لقد قمت بتحليل الأمور في اليومين الأخيرين، لكن في الوقت الحالي لم أقبل بهذا العرض".

وكان جيرارد (43 عاماً) الذي اعتزل اللعب نهائيا عام 2016، دخل معترك التدريب بعدها بسنتين حيث استلم الاشراف على رينجرز الاسكتلندي وقاده إلى إحراز أول لقب له في الدوري المحلي عام 2021 وذلك بعد غياب 10 سنوات.

انتقل إلى أستون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وخاض فريق وسط إنجلترا بإشرافه 40 مباراة في مختلف المسابقات فاز خلالها في 13 فقط.

بروزوفيتش اختار النصر

وقال بروزوفيتش (30 عاماً) في مقطع فيديو نشره النصر "لا تقلقوا أنا هنا، أنا اخترت النصر".

وحمل لاعب الارتكاز ألوان إنتر الإيطالي منذ 2015 بعد قدومه من دينامو زغرب، وأحرز في صفوفه لقب الدوري الإيطالي (2021) والكأس مرتين، وحلّ وصيفاً في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.

ومع منتخب بلاده الذي حمل ألوانه في 87 مباراة دولية، حلّ وصيفاً في مونديال روسيا 2018 وثالثاً في نسخة قطر 2022.

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات نارياً مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، ولحق به الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري.

كما انضم قلب الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش إلى صفوف الهلال، والحارس السنغالي إدوار مندي إلى الأهلي العائد إلى دوري النخبة.

واستحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75 في المئة من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.