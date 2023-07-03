أوكرانيا: "العدو يتقدم".. روسيا تتفوّق في أربع مناطق في الجبهة الشرقية

أقرّت كييف الأحد، بعد شهر تقريباً على انطلاق هجومها المضادّ، بأنّ القوات الروسية تتقدّم في أربع مناطق على خط الجبهة في شرق البلاد حيث تدور "معارك ضارية"، مؤكّدة بالمقابل أنّ قوّاتها تحرز بعض التقدّم في جنوب البلاد.
وكتبت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار على قناتها في تطبيق تلغرام أنّ "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، مشيرة إلى أنّ القوات الأوكرانية تتقدّم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.
أليكم آخر تطورات الحرب في أوكرانيا
طباخ الرئيس الذي أصبح شوكة في حلقه.. هل أمر بوتين باغتيال "المتمرد" بريغوجين مؤسس فاغنر؟euronewsيتوقع رئيس المخابرات الأوكرانية الذي أكد أمر بوتين، أن يأخذ وقت تنفيذ عملية اغتيال ضخمة كهذه وقتًا طويلًا.
مسؤول برلماني روسي يستبعد حملة تعبئة جديدة بعد تمرّد فاغنر
استبعد مسؤول برلماني روسي أن تقوم السلطات بحملة تعبئة جديدة لتعويض أفراد مجموعة فاغنر الذين تركوا ميدان القتال في أوكرانيا بعد التمرد المسلّح لقائدهم يفغيني بريغوجين، وفق ما نقلت عنه وكالة محلية الإثنين.
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندري كارتابولوف إن "رئيس روسيا الاتحادية (فلاديمير بوتين) أكد بوضوح، بشكل مفهوم ومحدد، أن حملة تعبئة جديدة لن تحصل"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.
وأضاف كارتابولوف، وهو مسؤول عسكري سابق، "لا يوجد أي داعٍ لتعبئة اليوم وفي المستقبل القريب"، مشيرا الى "عدم وجود أي خشية على الإطلاق من انخفاض القدرة القتالية" البشرية في المديين المتوسط والبعيد.
وأكد أن موسكو لديها ما يكفي من العديد لتعويض غياب مقاتلي فاغنر.
مكتب للتحقيق في جريمة العدوان ضد أوكرانيا يفتتح في لاهاي
يُفتتح الاثنين في لاهاي مكتب دولي مكلف التحقيق في الغزو الروسي لأوكرانيا، في ما يُنظر إليه على أنه خطوة أولى نحو إنشاء محكمة في نهاية المطاف لمحاكمة القادة الروس.
يجمع المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا (ICPA) مدعين عامين من كييف والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
تتمثل مهمة المكتب في التحقيق وجمع أدلة، ويُنظهر إليه على أنه خطوة أولى قبل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين الروس عن اندلاع الحرب في أوكرانيا، وهو مطلب لكييف.
وفي إطار افتتاح هذا المركز، يعقد عدد من كبار المسؤولين مؤتمرا صحافيا في مقر الوكالة القضائية للاتحاد الأوروبي في لاهاي الساعة 09,15 بتوقيت غرينتش، حسبما ذكرت وكالة "يوروجست" في بيان.
ومن بين هؤلاء خصوصا المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ونائب المدعي العام الأميركي كينيث بولايت، والمفوض الأوروبي لشؤون العدل ديدييه رينديرز، وفقا لـ"يوروجست".
تضغط كييف من أجل إنشاء محكمة خاصة، منذ اكتشاف مئات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية في نيسان/أبريل 2022 من مدينة بوتشا قرب العاصمة الأوكرانية. وفي شباط/فبراير أعلنت المفوضية الأوروبية إنشاء المركز الدولي لمحاكمة جريمة العدوان ضد أوكرانيا.
وقالت بروكسل إن هدف المركز يتمثل في "محاكمة المسؤولين عن غزو" أوكرانيا.
كييف تتقدم الجبهة الجنوبية
قالت نائبة وزير الدفاع غانا ماليار إن القوات الأوكرانية تمكنت من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدّمها في الجهة الجنوبية من بخموت، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوب البلاد.
ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنّه في جنوب البلاد تحقّق القوات الأوكرانية تقدّماً "تدريجياً" في مواجهة "مقاومة شديدة من العدوّ" وحقول ألغام.
وأضافت أنّ القوات الأوكرانية "تعمل بإصرار وبدون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدّم سريع قدر الإمكان".
وبعد مضيّ 16 شهراً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقرابة شهر واحد على انطلاق الهجوم الأوكراني المضادّ، تواجه كييف صعوبة في إحراز تقدّم حاسم وتحضّ حلفاءها الغربيين على تسريع مساعدتهم العسكرية الموعودة مع قرب موعد انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس يومي 11 و12 تمّوز/يوليو الجاري.
وفاة كاتبة أوكرانية أصيبت بقصف روسي في كراماتورسك
توفيت السبت الكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا التي أصيبت الثلاثاء في ضربة روسية على مطعم في كراماتورسك بشرق أوكرانيا، على ما أعلنت منظمة غير حكومية أوكرانية الأحد.
وفي بيان، قالت منظمة PEN Ukraine غير الحكومية الذي تروج خصوصا لحرية التعبير والأدب الأوكراني، "نبلغكم بأن الكاتبة فيكتوريا أميلينا توفيت في الأول من تموز/يوليو في مستشفى متشنيكوف في دنيبرو".
وأضافت "وفاتها نجمت من جروح... أصيبت بها أثناء قصف" روسي لمطعم كراماتورسك.
أصيبت الكاتبة الأوكرانية البالغة 37 عاما بجروح خطرة أثناء تناول الطعام في مطعم ريا بيتزا الذي يحظى بشعبية خصوصا لدى الجيش والمتطوعين والصحافيين، ونُقِلت إلى المستشفى في دنيبرو بسبب "كسور متعددة في الجمجمة"، حسبما أفاد جراح الأعصاب فيتالي سافينكوف.
وكانت أميلينا برفقة ثلاث شخصيات كولومبية أصيبوا جميعا بجروح طفيفة وفقا لبيان. وبوفاة الكاتبة يرتفع إلى 13 عدد القتلى من جرّاء الضربة الروسية على المنشأة في كراماتورسك.