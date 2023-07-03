أوكرانيا: "العدو يتقدم".. روسيا تتفوّق في أربع مناطق في الجبهة الشرقية

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مسؤول برلماني روسي يستبعد حملة تعبئة جديدة بعد تمرّد فاغنر



استبعد مسؤول برلماني روسي أن تقوم السلطات بحملة تعبئة جديدة لتعويض أفراد مجموعة فاغنر الذين تركوا ميدان القتال في أوكرانيا بعد التمرد المسلّح لقائدهم يفغيني بريغوجين، وفق ما نقلت عنه وكالة محلية الإثنين.

وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما أندري كارتابولوف إن "رئيس روسيا الاتحادية (فلاديمير بوتين) أكد بوضوح، بشكل مفهوم ومحدد، أن حملة تعبئة جديدة لن تحصل"، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف كارتابولوف، وهو مسؤول عسكري سابق، "لا يوجد أي داعٍ لتعبئة اليوم وفي المستقبل القريب"، مشيرا الى "عدم وجود أي خشية على الإطلاق من انخفاض القدرة القتالية" البشرية في المديين المتوسط والبعيد.

وأكد أن موسكو لديها ما يكفي من العديد لتعويض غياب مقاتلي فاغنر.