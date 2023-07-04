جنين| السكان يخلون المخيم ونتنياهو يقول "العملية مستمرة طالما تطلب الأمر"

بقلم: يورونيوز

دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في اليوم الثاني من التوغل الذي قتل فيه 9 فلسطينيين وجرح العشرات.

قالت وسائل إعلام إن جرافات وآليات عسكرية تستعد للدخول إلى المدينة.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو إن العملية ستستمر طالما تطلب الأمر. فيما دعت الجماعات الفلسطينية إلى الوحدة.

قتل الجيش الإسرائيلي الإثنين تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين حيث ينفذ عملية توغل يتخللها قصف جوي بطائرات مسيّرة، هي الأوسع منذ نحو 20 عامًا.

وأفاد مسؤول فلسطيني أن نحو ثلاثة آلاف من سكان مخيم جنين غادروا منازلهم منذ بدأ الجيش الاسرائيلي الاثنين عملية كبيرة في المنطقة الواقعة بشمال الضفة الغربية المحتلة.

وتشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الإثنين بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.