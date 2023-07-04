انضمام حمدي فتحي رسمياً إلى الوكرة القطري قادماً من الأهلي المصري

بقلم: يورونيوز

يمتلك الوكرة ستة محترفين أجانب حاليًا وهم: الجزائري محمد بن يطو، الأنغولي جاسينتو مووندو دالا، البرازيلي لوكاس منديش، الأسترالي ترنت ساينسبري، فضلًا عن اثنَين من اللاعبين تحت 21 عامًا، وهما المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح.

أنجزت صفقة انضمام لاعب وسط النادي الأهلي المصري حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حسب ما كشف الشيخ محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم النادي القطري الثلاثاء، معلناً ان فتحي سيوقع رسمياً بمجرد اجتيازه الفحص الطبي.

وأكد المتحدث الرسمي في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأهلي والوكرة واللاعب، ولم يتبق سوى توقيع العقد رسميًا عقب خضوع اللاعب المصري الدولي للفحص في مستشفى أسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة.

وكشفت تقارير إعلامية، أن قيمة الصفقة تبلغ 3.25 ملايين دولار إضافة إلى نصف مليون دولار يحصل عليها النادي المصري من امتيازات عن عدد المشاركات والأهداف التي سيسجلها اللاعب، فضلًا عن 20% من قيمة اعادة بيع اللاعب.

وأحرز فتحي (28 عامًا و29 مباراة دولية) الذي انتقل للنادي الاهلي قادمًا من انبي عام 2019، العديد من البطولات مع بطل إفريقيا، أبرزها الدوري وكأس مصر مرتين، إضافة إلى ثلاثة القاب في دوري أبطال أفريقيا وبرونزيتين في كاس العالم للاندية.

واحتل الوكرة الذي احرز لقب الدوري القطري مرتين سابقًا (1998/1999 و2000/2001) المركز الرابع الموسم الماضي، ما منحه حق المشاركة في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

ويمتلك الوكرة ستة محترفين أجانب حاليًا وهم: الجزائري محمد بن يطو، الأنغولي جاسينتو مووندو دالا، البرازيلي لوكاس منديش، الأسترالي ترنت ساينسبري، فضلًا عن اثنَين من اللاعبين تحت 21 عامًا، وهما المغربي أيوب عسال، والأردني عمر صلاح.

ومن المقرَّر أن يخوض النادي الجنوبي معسكرَه التدريبي في إسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 31 تموز/ يوليو الجاري.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم أعلن عن رفع عدد اللاعبين المحترفين خلال الموسم الكروي (2023/2024)، من 5 محترفين إلى 7، من بينهم اثنان لا تتجاوز أعمارهم مواليد 2002.