بقلم: يورونيوز

فرنسا: أعمال الشغب تتراجع بشكل كبير والشرطة توقف 72 شخصا ليل الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 72 شخصًا على الأقل في الليلة السابعة على التوالي من أعمال الشغب في فرنسا، في تراجع كبير لأعمال العنف ليل الاثنين.

وتشهد فرنسا منذ سبعة أيام احتجاجات وأعمال شغب بعد مقتل الفتى نائل البالغ 17 عامًا برصاص شرطي في مدينة نانتير قرب باريس.

أدت هذه الأعمال إلى إشعال النيران في 159 سيارة وتضرر 24 مبنى عام بالإضافة إلى أربعة مراكز شرطة.

ونشرت الداخلية الفرنسية 45 ألف شرطي ودركي في المدن الكبيرة للسيطرة على أعمال الشغب.

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صباح اليوم أكثر من 200 رئيس بلدية تعرضت بلداتهم إلى أعمال شغب أو احتجاجات وأعمال عنف.