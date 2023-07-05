شاهد: مقتل شخص على الأقل في أكبر عاصفة صيفية في تاريخ هولندا

بقلم: يورونيوز

ألغيت أكثر من 300 رحلة في هذا المطار، وهو من أكبر المطارات في أوروبا على ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية الرسمية.

تسببت العاصفة التي اجتاحت هولندا بمقتل شخص على الأقل في مدينة هارليم بعد سقوط شجرة على السيارة التي كان يقودها. وتساقطت الأشجار وتعطلت حركة القطارات والحافلات وسجلا عشرات الإصابات بسبب سقوط الأشجار على السيارات.

تشهد هولندا أقوى عاصفة صيفية تسجل حتى الآن في البلاد مع إلغاء رحلات جوية من مطار سخيبول الدولي بأمستردام أحد المطارات الرئيسية في أوروبا، في حين تعطلت حركة السير على بعض الطرقات.

وتهب رياح بسرعة تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة بالبلاد، فيما تضرب العاصفة "بولي" ساحل هولندا المطل على بحر الشمال مع اقتلاع أشجار ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان تجنب الخروج.

وأعلن مطار سخيبول في أمستردام أن الرياح العاتية والأمطار وسوء الرؤية تتسبب بـ"حركة جوية محدودة جدا" إن على صعيد الرحلات المغادرة أو القادمة حتى الساعة الثالثة زوالا بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة بتوقيت غرينتش).

وألغيت أكثر من 300 رحلة في هذا المطار، وهو من أكبر المطارات في أوروبا على ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الهولندية الرسمية.

بشمال البلاد، أوقفت حركة القطارات لأسباب تتعلق بالسلامة وحركة السير على طريق سريع في ألكمار قرب أمستردام بعد حادث شاحنة على ما ذكرت السلطات الهولندية.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الملكية الهولندية تنبيها "أحمر"، وهو المستوى الأعلى في أربع مناطق بالبلاد. وأرسلت الحكومة تنبيها عبر الهواتف النقالة طالبة من السكان ملازمة المنازل بمقاطعة هولندا الشمالية، التي تضم مدينة امستردام.

وسجلت رياح بقوة 11 وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس بوفور بمرفأ إيخمويدن في هذه المقاطعة "وهي أقوى عاصفة صيفية تسجل" في البلاد على ما أفاد موقع الأرصاد الجوية الهولندي "فيربلازا".

وبسبب وقوع حوالى ثلث أراضيها دون مستوى البحر، تتعرض هولندا كثيرا لظواهر مناخية قصوى ولتداعيات التغير المناخي.

ويشكل ارتفاع مستوى مياه البحر أحد التداعيات الرئيسية للاحترار المناخي في هولندا حسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية.