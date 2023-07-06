شاهد: شرطي أمريكي ينقذ أبقارا حاصرتها النيران داخل حظيرة مشتعلة في ويسكونسن

بقلم: يورونيوز

سارع بالدخول عبر حقل مجاور ووصل إلى داخل الحظيرة، حيث كانت الأبقار محاصرة خلف بوابة ويعلو خوارها من شدة خوفها من ألسنة النيران المستعرة من حولها.

دخل ضابط شرطة من ولاية ويسكونسن الأمريكية حظيرة شب فيها حريق وتمكن من إنقاذ ثلاثة أبقار علقت بداخلها، وقال إن الحيوانات "انطلقت مباشرةً" نحو ساحة آمنة بمجرد أن فتح لها باب الحظيرة.

وكان ضابط الشرطة أندرو كراب يقترب من نهاية مناوبته الليلية في 25 يونيو/حزيران الماضي عندما لاحظ دخانًا يتصاعد من حظيرة مجاورة.

سارع الشرطي إلى الدخول إلى الحظيرة عبر حقل قريب من مكان الحريق، حيث كانت الأبقار محاصرة خلف بوابة ويعلو خوارها من شدة خوفها من ألسنة النيران المستعرة من حولها.