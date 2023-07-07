شاهد: اجتياح بلدة بريطانية والجاني.. 30 طاووسا!

بقلم: يورونيوز

غزت عشرات طيور الطواويس قرية ماريبورت الصغيرة في بريطانيا. ففي البداية كان عدد هذه الطيور ثلاثة، أما اليوم فعددها يقارب 30 طائرا هناك.

أربك وجود هذه الطيور حياة بعض الأهالي في قرية ماريبورت، حيث أعربوا عن انزعاجهم، فالطواويس أضحت في كل مكان، وأصبح من الصعب على سائقي السيارات القيادة دون التعرض لخطر قتل إحداها.

في المقابل، هناك من استأنس من الأهالي منذ سنوات، بوجود الطواويس الطليقة في فضاء القرية الرحب، حيث أصبح الأطفال خاصة من أصدقائهم المقربين، يقدمون لها الأكل من البذور، بينما لا تبخل إحدى السيدات من الأهالي بتقطيع الغلال كغذاء للطواويس، مشيرة إلى أن هذه الطيور تحبذ أكل سمك التونة أيضا، ومن مزاياها أنها تأكل بقايا الأكل الذي يلقي به الناس، كما تعمل على الحد من الجرذان.

ولكن خلال الفترة الأخيرة، نفقت ثلاثة من الطواويس، حيث جُرح منها اثنان صدمتهما سيارة، بينما تسمم آخر، والجميع في ماريبورت يتساءل الآن: من يكون القاتل؟