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رومانيا ستدرب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 الأميركية

أعلنت رومانيا الخميس إنشاء مركز لتدريب الطيارين من بينهم طيارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات أميركية من طراز إف-16 التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها لدحر الغزو الروسي.

وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان "سيتم إنشاء مركز إقليمي في رومانيا لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات".

وأضاف "سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على طائرات إف-16 الأميركية وسيفتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك من أوكرانيا".