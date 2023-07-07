وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إلى براغ، في إطار جولة دبلوماسية في وقت تضغط كييف للانضمام إلى الناتو وتطالب بمزيد من الأسلحة لهجومها المضاد.
كما زار زيلينسكي الخميس بلغاريا، الداعم الرئيسي ومنتج الذخيرة.
ومن المقرر أن يجري الرئيس الأوكراني محادثات الجمعة في اسطنبول مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، وهو وسيط مهم في النزاع.
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رومانيا ستدرب طيارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16 الأميركية
أعلنت رومانيا الخميس إنشاء مركز لتدريب الطيارين من بينهم طيارون أوكرانيون على قيادة مقاتلات أميركية من طراز إف-16 التي تقول أوكرانيا إنها بحاجة إليها لدحر الغزو الروسي.
وقال المجلس الأعلى للدفاع الوطني الروماني في بيان "سيتم إنشاء مركز إقليمي في رومانيا لتدريب الطيارين مع حلفاء آخرين والشركة المصنعة لهذه المقاتلات".
وأضاف "سيتم فيه تدريب طيارين رومانيين على طائرات إف-16 الأميركية وسيفتح المركز بعد ذلك للطيارين من حلفاء وشركاء حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بما في ذلك من أوكرانيا".
زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج إلى "الصدق" في علاقاتها مع الناتو
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك أثناء حديثه قبل قمة رئيسية للحلف العسكري الغربي.
وصرّح زيلينسكي للصحافة إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفًا أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة هذا الحلف وقوته".
وأضاف أن أوكرانيا تريد تلقي "دعوة" للانضمام إلى الناتو في قمته التي ستعقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس الأسبوع المقبل.