ستة قتلى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات في روسيا

بقلم: يورونيوز

أوقع انفجار في مصنع للمتفجرات في منطقة سامارا في وسط روسيا ستة قتلى وجريحين الجمعة على ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن فرق الإنقاذ.

وقال مسؤول في أجهزة الانقاذ لوكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "وقع انفجار في تشابايفسك في مصنع برومسينتيز. قتل ستة أشخاص وجرح اثنان آخران".

وذكرت وكالة تاس أن الانفجار وقع خلال "تفكيك قسطل" ولم يتسبب بحريق.

وتقع مدينة تشابايفسك على بعد حوالي أربعين كيلومترًا من سامارا عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وتفيد صفحة هذا المصنع على شبكة "في كاي" الروسية للتواصل الاجتماعي، أنه "من أكبر منتجي المتفجرات في روسيا" وفي الاتحاد السوفيتي السابق، وينتج متفجرات لقطاع المناجم ويوظف نحو 1300 شخص.

وأوضح المصدر نفسه أن "إنتاج المصنع يستخدم خصوصًا في التنقيب عن احتياطي النفط والغاز وفي المناجم".

وغالبًا ما تشهد روسيا حوادث صناعية تتسبب بوقوع ضحايا بسبب الإهمال أو تقادم الأجهزة.

وتعمل الكثير من المصانع بكامل طاقتها في روسيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.