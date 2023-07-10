آخر تطورات حرب أوكرانيا.. بايدن يسعى لإقناع أنقرة بقبول السويد عضوا بالناتو ويوصد الباب أمام كييف

بقلم: يورونيوز

يجري هذا عشية انطلاق أشغال قمة فيلنيوس لحلف الناتو الثلاثاء والأربعاء بحضور بايدن وزعماء غربيون آخرون في العاصمة الليتوانية. حيث ينتظر أن يناقش الحلفاء اجتماع الأطلسي دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا فلاديمير بوتين

أكثر من 500 يوم على الغزو الروسي لأوكرانيا ولا يزال دوي المدافع وأزيز الطائرات هو سيد الموقف في أوكرانيا وسط سباق غربي محموم لتسليح كييف، آخرها كان قرار واشنطن مد الأخيرة بذخائر عنقودية أثار أسئلة عدة بل ومعارضة حتى من داخل المعسكر الديمقراطي في أمريكا. إذ أن أغلب دول حلف الأطلسي تحظر هذا النوع من الذخائر لكن واشنطن لا تزال تستخدمها. وكان الرئيس جو بايدن قد وصف القرار مؤخرا بأنه كان صعبا للغاية.

يجري هذا عشية انطلاق أشغال قمة فيلنيوس لحلف الناتو الثلاثاء والأربعاء بحضور بايدن وزعماء غربيون آخرون في العاصمة الليتوانية. حيث ينتظر أن يناقش الحلفاء اجتماع الأطلسي دعمهم لأوكرانيا في مواجهة روسيا فلاديمير بوتين، إذ أن كييف تسعى لإقناع حلفائها بقبول انضمامها إلى الناتو وهي مسألة كانت واشنطن قد استبعدتها قبل أيام، وعاد بايدن للتأكيد على موقف بلاده من هذه المسألة بقوله إن ذلك لا يمكن أن يحدث حتى تضع الحرب أوزارها.

إلى ذلك يحاول الرئيس الأمريكي لإقناع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أثناء القمة بقبول ترشيح السويد لعضوية حلف الأطلسي التي تستدعي إجماع الدول الأعضاء.

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