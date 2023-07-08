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عقب أضرار كبيرة وخسائر في الأرواح.. وفد أوروبي يزور مخيم جنين

وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي يقوم بجولة استقصائية في مخيم جنين
وفد دبلوماسي يضم أكثر من 30 سفيرا وممثلا لدول الاتحاد الأوروبي يقوم بجولة استقصائية في مخيم جنين Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

خلال زيارة استقصائية، قام بها وفد دبلوماسي برعاية الأمم المتحدة في جنين، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون برغسدورف، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، واصفاً العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع.

زارت بعثة دبلوماسية تضم أكثر من 30 سفيراً وممثلاً لدول الاتحاد الأوروبي ودول غربية، مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية يوم السبت، لتقييم حجم الأضرار، في أعقاب أكبر عملية عسكرية إسرائيلية منذ عقدين.

وخلال الزيارة التي نظمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، دعا ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فون برغسدورف، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العنف، ووصف العملية الإسرائيلية الأخيرة بالاجتياح الصادم والمروع، وقال إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلماً، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".

وبعد جولة استقصائية في أنحاء المخيم، تحدث خلالها إلى السكان المتضريين، أوضح نه تم تدمير عشرات البيوت في إطار 9 كم، بالإضافة إلى أنابيب الشرب والصرف الصحي.

وطالب بورغسدوف إسرائيل بأن تمتنع بشكل مباشر وواضح عن أي اجراء أو عمل يضر بالمدنيين وتكون له تبعات عليهم، وأن تحترم القانون الدولي خلال أي عملية عسكرية، وأن تقوم بالتحقيق بشكل علني في حال وجود أي تجاوزات من قبل المستوطنين، وأن تقوم بمحاسبة من يقوم بالاعتداء.

كما أكد أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، الذين يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات، والإطلاع على الأضرار التي وقعت، والعمل على رفع تقارير لكافة عواصم البعثات الدبلوماسية حول ما حدث في جنين.

وقد أدى الاقتحام الإسرائيلي الذي استمر يومين، إلى مقتل 12 فلسطينياً، فضلاً عن تدمير الطرق في المخيم، وأجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم.

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