بقلم: يورونيوز

توجيه 90 حكما بالمؤبد على مرتكب مجزرة متجر وولمارت العنصرية في تكساس

تمت إدانة باتريك كروسيوس منفذ مجزرة 2019 في أحد متاجر وولمارت في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، وصدر بحقه 90 حكما بالسجن المؤبد لفترة متتالية، جزاء تنفيذه هجوما عنصريا استهدف خلاله المتحدرين من أصول مكسيكية ومهاجرين.

وفي شهر شباط/فبراير الماضي، أقر كروسيوس بذنبه، في ما يخص 90 اتهاما بالقتل، وحوالي 50 تهمة جريمة كراهية خلال إطلاق نار في متجل وولمارت، الذي يستقبل متسوقين معظمهم من أصول لاتينية، ومقابل ذلك الإقرار، لم تمض الحكومة الأمريكية نحو عقوبة الإعدام.

ومع ذلك يعتزم المدعون في تكساس محاكمة كروسيوس من جديد في ما يخص عملية إطلاق النار نفسها، في إطار محاكمة على مستوى الولاية، حيث سيطالبون بعقوبة الإعدام بحقه.

في 3 آب/أغسطس 2019، كان كروسيوس يبلغ حينها 21 عاما من العمر، في ذلك اليوم أطلق النار بواسطة سلاح نصف آلي على متسوقين في متجر وولمارت، متسببا في مقتل 23 شخصا، وهو أكبر عدد أشخاص يقتلون من أصول لاتينية، خلال عملية إطلاق نار في الولايات المتحدة.

واعترف كروسيوس المدان أنه نشر بيانا على الإنترنت قبيل إطلاقه النار، أدان فيه ما أسماه "الاستبدال الثقافي والعرقي" و"اجتياح المهاجرين من أصول لاتينية" للولايات المتحدة