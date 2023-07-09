شاهد: أمطار غزيرة تجتاح الصين متسببة في فيضانات عارمة وخروج أنهار عن مجاريها

بقلم: يورونيوز

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الصينية حالة الإنذار، متوقعة كوارث محتملة ناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق واسعة من وسط الصين وجنوب شرقها.

أفادت المحطة الرسمية الصينية "CCTV" الأحد، بأن المقاطعات الواقعة في وسط وشمال شرق الصين تعرضت لهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القليلة الماضية مما تسبب في فيضانات في الشوارع والأنهار.

وشهدت مقاطعة لياونينغ في الشمال الشرقي هطول حوالي 200 ملم من الأمطار في يومين فقط، مما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في 19 نهراً، واضطر سبع خزانات إلى إجراء عمليات تصريف للمياه.

وقالت "سي سي تي في" إن لياونينغ ستستمر في مواجهة جولات متعددة من الأمطار الغزيرة خلال الأسبوع المقبل، كما ذكرت أنه تم إنقاذ السكان مساء السبت في جيوجيانغ بمقاطعة جيانغشي وسط البلاد، بعد أن حوصروا في منازلهم وتحت الجسور بسبب الفيضانات.

في حين لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في هذه المناطق.

خلال هذا الصيف، تتعرض الصين في وقت واحد لموجات من الحر تعقبها فيضانات، إذ نُقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط الفيضانات الغزيرة في المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية الشرقية من البلاد.

تُعتبر الفيضانات الموسمية أمراً معتاداً في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أبلغت بكين عن أكثر من تسعة أيام متتالية مع درجات حرارة أعلى من 35 درجة مئوية (95 درجة فهرنهايت)، وهو أمر لم تشهده البلاد منذ عام 1961.

وقالت السلطات أيضاً يوم الأحد إن 9 أشخاص فُقدوا في وسط البلاد بعد الإنهيار الأرضي الناجم عن هطول أمطار غزيرة.