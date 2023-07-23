شاهد: أمطار طوفانية تغرق عدة مناطق في الصين وتقطع السبل بالمواطنين

بقلم: يورونيوز

تفاديا للحوادث فقد تم إغلاق بعض المواقع السياحية، على غرار موقع "جيزهو بانشان" ذي المناظر الخلابة وموقع "ليموتاي" بسبب الأمطار الغزيرة.

تهاطلت أمطار غزيرة في عدة مدن صينية كتشونغتشينغ في الجنوب الغربي وتيانجين ومقاطعة شانشي شمال البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، مما تسبب في تعطيل حركة المرور على الطرقات بفعل الفيضانات التي تسببت في تقطع السبل بالسكان.

وقامت السلطات المحلية بالمناطق المنكوبة بتنظيم عمليات إنقاذ وإغاثة على وجه السرعة. ففي بلدية تشونغتشينغ أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أكث من مائة مليليتر في الساعة من صباح الخميس إلى غاية صباح الجمعة وهو أعلى معدل هطول للأمطار في الساعة حسب بيانات إدارة الأرصاد الجوية.

وسارعت السلطات المحلية بنشر عناصر الطوارئ في المناطق الحضرية المتضررة لتصريف مياه الفيضانات وضمان حركة المرور على الطرق.

وفي منطقة دادوكو أحدثت الأمطار الغزيرة حالة تشبع بالمياه، مما تسبب في تقطع السبل ببعض الناس. وقام رجال الإطفاء في وقت لاحق بإجلاء قرويين إلى مناطق آمنة بعد أن عزلتهم. ورفعت السلطات حالة الطوارئ إلى المستوى الرابع ودعت السكان إلى توخي الحذر خلال تنقلاتهم.

وفي بلدية تيانجين شمال الصين، تتوقع إدارة الأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار حيث أصدرت تحذيرا ووضعت عمال الإغاثة في حالة تأهب لتفادي سقوط ضحايا وتقليل الخسائر المحتملة. كما أصدر مطار تيانجين تحذيرا من حدوث تأخيرات فى الرحلات الجوية خاصة وأن الأحوال الجوية تسببت في تأخير وإلغاء 40 رحلة.

وتفاديا للحوادث فقد تم إغلاق بعض المواقع السياحية، على غرار موقع "جيزهو بانشان" ذي المناظر الخلابة وموقع "ليموتاي" بسبب الأمطار الغزيرة.

ولم تسلم مدينة يانغ تشيوان في مقاطعة شانشى بشمال الصين من هذه الكارثة الطبيعية، فقد ضربت أمطار غزيرة وعواصف برد المنطقة.

وأظهرت فيديوهات التقطها مصورون هواة طبقة سميكة من حبات البرد تغطي الأرض. حبات البرد الكبيرة تسببت في تكسير النوافذ تحطمت بسبب حجارة البرد.