EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.. مقتل 9 أشخاص بانجراف صخري في الصين

انجراف التربة في الصين
انجراف التربة في الصين Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

أعلنت السلطات اليوم الأحد، أن تسعة أشخاص فقدوا في وسط الصين بعد انهيار صخري تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات في عدد من المدن.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث يوم السبت.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين.

وتعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة البلاد، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات الحر وفيضانات وجفاف.

مواضيع إضافية

العثور على جثة صحافي بعد ثلاثة أيام من اختفائه في المكسيك

عودة الزخم للمظاهرات في إسرائيل قبل نظر الكنيست في بند مهمّ يتعلق بالإصلاح القضائي

شاهد: تظاهرات في سيول تزامنًا مع زيارة غروسي إلى كوريا الجنوبية