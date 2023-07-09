شاهد: بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة.. مقتل 9 أشخاص بانجراف صخري في الصين

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات اليوم الأحد، أن تسعة أشخاص فقدوا في وسط الصين بعد انهيار صخري تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات في عدد من المدن.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث يوم السبت.

وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين.

وتعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة البلاد، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات الحر وفيضانات وجفاف.