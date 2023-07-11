شاهد: حناجر تصدح بنشيد الحرية في حفل افتتاح مهرجان دوبروفنيك الصيفي في كرواتيا

بقلم: يورونيوز

تم افتتاح مهرجان دوبروفنيك الصيفي الـ74 رسمياً مساء يوم الاثنين. وأدار حفل الافتتاح الكبير، الذي أقيم أمام كنيسة القديس بليز، نائب المدير الفني للمسرح في المهرجان، ساسا بوتشيتش، استناداً إلى نص شارك في كتابته مع الفنانة المسرحية ناتاشا دانغوبيتش.

افتتحت الدورة الرابعة والسبعون لمهرجان دوبروفنيك الصيفي أمام كنيسة سانت بليز حيث صدحت الحناجز بأبيات من نشيد الحرية. وقد حضرت شخصيات حكومية رسمية وأوروبية.

من الفرق التي أحيت حفل الافتتاح الكبير أوركسترا دوبروفنيك السيمفونية، تحت إشراف المايسترو توميسلاف فاشيني، كما شاركت جوقة ليبرتاس المختلطة ودوبروفنيك والجوقة الأكاديمية برو موسيقي موستار، وبلاسيوس، بالإضافة إلى الفرق النحاسية سلافينكو بريزميتش، وإيفان كوسيلي، وأنتون بولييزيفيتش وماتيجا سلوماريس، فيكو دراجوجيفيتش وماركو سيلجي على آلة موسيقية، وأصغر المطربين ماريجيتا بوسكوفيتش.

الافتتاح الكبير شاركت فيه أيضا فرقة الدراما، وطلاب التمثيل من أكاديمية الفنون المسرحية في زغرب وسبليت، وطلاب مسرح ليرو، وفرقة كولارين، ومجموعة لينو فولكلور، ولازاريتي للرقص.

وحضر حفل الافتتاح رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش، ورئيس البرلمان جوردان ياندروكوفيتش، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية دوبرافكا زويكا، وغيرهم الكثير.

في الأيام الـ47 المقبلة، سيقدم المهرجان لجمهوره الكبير المحلي والأجنبي نحو 70 مسرحية فعالية موسيقية وراقصة وفولكلورية وأحداث أخرى بما في ذلك 4 عروض أولية.