الهلال السعودي يضم إلى صفوفه لاعب الوسط الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش

بقلم: يورونيوز

أبرم نادي الهلال السعودي اتفًاقا لضمّ لاعب وسط لاتسيو الايطالي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش حتى العام 2026.

أبرم نادي الهلال السعودي اتفًاقا، لضمّ لاعب وسط لاتسيو الايطالي الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش حتى العام 2026.

وبات ميلينكوفيتش-سافيتش، 28 عامًا، ثالث صفقات الهلال بعدما نجح الأخير في ضمّ السنغالي خاليدو كوليبالي ولاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش.

وسبق ان أفادت وسائل إعلام إيطالية أن الهلال وافق على دفع 40 مليون للاتسيو، من أجل اتمام الصفقة مع الصربي الذي ينتهي عقده مع لاتسيو في حزيران/يونيو 2024.

ويُعد ميلينكوفيتش-سافيتش من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الايطالي خلال العقد الاخير، حيث فاز مع لاتسيو بلقب كأس إيطاليا في موسم 2018-2019، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 82 قبل أن يهزموا أتالانتا 2-0.

وسجل الدولي الصربي 69 هدفًا في 341 مباراة منذ انضمامه إلى لاتسيو مقابل 10 ملايين يورو في 2015، وفاز معه بكأس إيطاليا 2019 والكأس السوبر المحلية مرتين، وكان أحد نجومه عندما احتل الفريق باشراف المدرب ماوريتسيو ساري المركز الثاني، في دوري الدرجة الأولى وتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر الأربعاء عن التعاقد مع سافيتش، من خلال نشر صورة اللاعب وهو يوقّع على العقد، إضافة الى عبارة جاء فيها: "آتيًا من نسور إيطاليا، سافيتش يمثّل كبير آسيا".

ويشهد الدوري السعودي موسم انتقالات نارياً، مع ارتباط عدد من الأندية بمفاوضات مع لاعبين ومدربين من نجوم الصف الأول في العالم، للالتحاق برونالدو الذي انضم للنصر مطلع العام الجاري، في صفقة مقدرة بنحو 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025.

ولحق برونالدو الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي للدفاع عن ألوان اتحاد جدة بطل الدوري، والبرازيلي روبرتو فيرمينو الذي سيمثّل الأهلي، بينما سيتولى ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق تدريب فريق الاتفاق.

وكان استحوذ في وقت سابق من الشهر صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، على 75% من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، الأبرز في البلاد.