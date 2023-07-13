شاهد: مستشفى ميداني يعالج جرحى الجيش الأوكراني في باخموت

بقلم: يورونيوز

يظهر الفيديو مجموعة من المسعفين وهم يعالجون جنودًا أوكرانيين في مستشفى ميداني في مدينة باخموت الأوكرانية وسط تقدم للجيش الأوكراني.

وقال إيفين سوروكا، طبيب التخدير في القوات البرمائية الهجومية الأوكرانية، لوكالة أسوشييتد برس إنه شهد عددًا أقل من المصابين في الأسابيع الأخيرة وصعوبة وصول المصابين للعلاج.

وأضاف سوروكا: "فيما قبل احتاج وصول الجرحى حوالي نصف ساعة، 20 دقيقة أو ساعة أما الآن يستغرق القدوم إلى المستشفى يومًا كاملًا."

وقامت القوات الروسية بتكثيف قصفها الجوي للمدينة.

ووفقًا لتقرير صادر عن الجيش الأوكراني، قصفت القوات الروسية أكثر من 15 مدينة بالمدفعيات.

وتعرضت مدينة باخموت والتي يعود تاريخها إلى 400 عام إلى دمار شامل، حيث قتل الآلاف وشرد عشرات الآلاف خلال الأشهر الماضية.