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في ذروة الموسم السياحي.. إضرابات تلغي مئات الرحلات الجوية في إيطاليا

ركاب عالقون أثناء إضراب في مطار فيوميتشينو الدولي في روما، 15 يوليو 2023
ركاب عالقون أثناء إضراب في مطار فيوميتشينو الدولي في روما، 15 يوليو 2023 Copyright Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

هذا العام أدت الإضرابات إلى خسائر فادحة في القطاع الذي ما لبث أن عاد إلى ازدهاره بعد عامين من التباطؤ والخسائر التي سببها وباء كوفيد.

ألغيت مئات الرحلات الجوية في إيطاليا السبت، بسبب إضرابات لنقابات النقل الجوي تأتي بعد أسبوع من إضراب في شبكة القطارات أدى إلى شل خدمة السكك الحديدية.

هذه الإلغاءات اضطرت المسافرين، أثناء ذروة الموسم السياحي الصيفي وفي ظل موجة حارة تضرب أوروبا، إلى تغيير خططهم واللجوء إلى خيارات بديلة.

الصيف في إيطاليا ليس ذروة موسم السياحة فقط وإنما ذروة موسم إضرابات النقل كذلك، حيث تضغط النقابات من أجل تحقيق مطالبها بالحصول على عقود وظروف عمل أفضل.

هذا العام أدت الإضرابات إلى خسائر فادحة في القطاع الذي ما لبث أن عاد إلى ازدهاره بعد عامين من التباطؤ والخسائر التي سببها وباء كوفيد.

من جهتها قالت شركة النقل الوطنية ITA إنها ألغت 133 رحلة، معظمها محلية ولكن القليل منها كان إلى وجهات أوروبية مثل مدريد وأمستردام وبرشلونة. وألغت شركتا الطيران المنخفض التكلفة رايان إير Ryaniair وفولينغ Vueling مئات الرحلات الأخرى بسبب الإضراب الذي بدأ الساعة 10 صباحاً ويستمر حتى الساعة 6 مساءً. وشمل الإضراب طيارين ومضيفين ومسؤولي أمتعة وموظفين في المطار.

وقالت نقابات فيلت سيجيل  Filt Cgil ويولتراسبورتي Uiltrasportin وأوغل تراسبورتو Ugl Trasporto إن الدعوة إلى الإضراب تمت بسبب "خلافات غير مُرضية على الإطلاق" تتعلق بالعقود مع شركة طيران مالطا، التي تدير رحلات رايان إير.

بدورها نشرت شركة رايان إير ملاحظة على موقعها على الإنترنت تعتذر فيها عن الإلغاءات والاضطرابات الأخرى بسبب الإضراب "الخارج عن إرادتنا".

المصادر الإضافية • أ ب

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