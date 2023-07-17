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إغلاق المطار الرئيسي في صقلية حتى الأربعاء إثر اندلاع حريق

وحدة خدمات للمسافرين مغلقة في مطار فيوميتشينو الدولي في روما، إيطاليا
وحدة خدمات للمسافرين مغلقة في مطار فيوميتشينو الدولي في روما، إيطاليا Copyright Gregorio Borgia/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

أعلن مطار كاتانيا الرئيسي في صقلية، على حسابه عبر تويتر أنه سيبقى مغلقًا حتى ظهر الأربعاء بتوقيت غرينتش عقب حريق اندلع ليل الأحد الإثنين وسيطر عليه عناصر الإطفاء.

وأشار المطار الإثنين على حسابه عبر تويتر إلى أنّ "عمليات الطيران ستعلّق حتّى الأربعاء 19 تموز/يوليو الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (الساعة 12,00 ت غ).

ولفتت وسائل إعلام محليّة إلى أنّ الحريق اندلع قبيل منتصف الليل ولم تتم السيطرة عليه حتّى الفجر، من دون أن يوقع إصابات.

وأجلى عناصر الأمن في المكار جميع الرّكاب الذين كانوا متواجدين فيه فيما اجتاح الدخان الكثيف جزءًا كبيرًا من المطار الدولي.

وستسمح مهلة اليومين قبل إعادة فتح المطار بإصلاح الأضرار الناجمة عن الحريق وبتهوية المبنى الذي تنتشر فيه رائحة الدخان، بحسب وسائل الإعلام.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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