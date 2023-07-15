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شاهد: مقتل 7 وإجلاء أكثر من ألف شخص في فيضانات وسيول تغرق كوريا الجنوبية وتسبب انهيارات أرضية

مياه الأمطار الغزيرة تغمر حديقة على طول نهر جيوم في سيجونغ، كوريا الجنوبية، 15 يوليو 2023
مياه الأمطار الغزيرة تغمر حديقة على طول نهر جيوم في سيجونغ، كوريا الجنوبية، 15 يوليو 2023 Copyright Lee Eun-pa/AP
بقلم:  يورونيوز

قال تقرير وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إن هطول الأمطار أجبر حوالي 1570 شخصاً على إخلاء مناطقهم، وترك آلاف المنازل بدون كهرباء في الأيام القليلة الماضية.

قالت الحكومة في كوريا الجنوبية السبت إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدار يومين في البلاد قتلت سبعة أشخاص على الأقل وتسببت بفقدان اثنين آخرين في انهيارات أرضية وفيضانات، كما حوصر ثمانية أشخاص في المناطق الوسطى في وقت سابق من اليوم.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في تقرير إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم يوم السبت بعد أن دفنت الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة منازلهم في بلدتين في وسط البلاد.

وأضافت أنه تم العثور على شخصين آخرين ميتين في مكان آخر السبت، وتوفي شخصان آخران في انهيار مبنى في مدينة نونسان بوسط البلاد يوم الجمعة.

وذكر التقرير أن شخصين فقدا السبت بعد أن غمرت المياه قريتهما ببلدة يتشيون بوسط البلاد.

وأضافت أن خمسة أشخاص أصيبوا في حوادث تسببت فيها انهيار أرضي من بينها خروج قطار عن القضبان يومي الجمعة والسبت.

وقال تقرير الوزارة إن هطول الأمطار أجبر حوالي 1570 شخصاً على إخلاء مناطقهم، وترك آلاف المنازل بدون كهرباء في الأيام القليلة الماضية.

تتعرض كوريا الجنوبية لموجة أمطار غزيرة منذ 9 تموز/ يوليو، ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية  يُنتظر أن تستمر الأمطار الغزيرة بالهطول على بعض أجزاء البلاد حتى الأحد.

المصادر الإضافية • أ ب

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