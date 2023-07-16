نشوب حريق ضخم بحي تاريخي في العاصمة السورية دمشق ولا إصابات بشرية

بقلم: يورونيوز

بحسب العميد داوود عميري قائد فوج إطفاء دمشق، لم يتم تسجيل إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكر أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

اندلع حريق هائل فجر الأحد في شارع الثورة وسط العاصمة السورية دمشق،بدأ من أحد المنازل العربية في حي العمارة وامتد إلى سوق ساروجة التاريخي، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر عن وقوع إصابات وتمت السيطرة عليه.

وبداية نشب الحريق في منزل دمشقي قديم، قبل أن تتسع رقعته لتشمل العديد من المنازل والمحال التجارية المجاورة في حي العمارة وسوق ساروجة والشيخ مجاهد.

وقال العميد داوود عميري قائد فوج إطفاء دمشق في حديث إلى وكالة الأنباء الوطنية السورية "سانا"، إنه "فور تلقي بلاغ فجر اليوم بنشوب حريق ضمن منازل بشارع الثورة، توجه عناصر فوج الإطفاء إلى المكان، وعملوا على إخماد الحريق".

ولفت إلى أن عناصر فوج الإطفاء لا يزالون في مكان الحادث،يواصلون العمل على تبريد الحريق، منعاً من تجدد اشتعال النيران.

وبحسب عميري لم يتم تسجيل إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات. وذكر أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب نشوب الحريق.

وانتشرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر حجم الدمار الذي لحق بالشارع جراء الحريق.

وذكرت جهات حكومية، أنه "بمشاركة أكثر من 15 آلية من فوج إطفاء دمشق وبجهود الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والأهالي.. تم إخماد الحريق الكبير الذي نشب في محيط شارع الثورة، سوق الهال القديم فجر اليوم وطال العديد من المنازل العربية القديمة وأدى لأضرار مادية كبيرة فيها، وماتزال عمليات تبريد الحريق مستمرة".