بقلم: يورونيوز

كانت تعرضت لزلزال قوته 9,2 درجات في آذار/مارس 1964 اعتبر الأقوى على الإطلاق في أميركا الشمالية.

أصدر المعهد الأميركي للمسح الجيولوجي تحذيرًا من حدوث أمواج مد عالية (تسونامي) الأحد في عدة مناطق بولاية ألاسكا الأميركية بعد زلزال شدته 7,4 درجات.

وقع الزلزال في الساعة 06,48 ت غ على بعد حوالى تسعين كلم جنوب غرب بلدة ساند بوينت.

وافاد المركز الوطني للتحذير من تسونامي في بالمر بألاسكا أن التحذير يشمل جنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا.

واضاف "في ما يتصل بالسواحل الأميركية والكندية على المحيط الهادىء، فإن مستوى الخطر لحصول تسونامي هو في طور التقييم".

وتشكل ألاسكا جزءا من حزام النار الناشط زلزاليا في المحيط الهادىء.

وكانت تعرضت لزلزال قوته 9,2 درجات في آذار/مارس 1964 اعتبر الأقوى على الإطلاق في أميركا الشمالية.

وتسبب هذا الزلزال بتدمير مدينة أنشوراج واحدث تسونامي ضرب خليج ألاسكا والساحل الغربي للولايات المتحدة وهاواي، ما أسفر عن مقتل اكثر من 250 شخصا.