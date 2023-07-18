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شاهد: نفوق 50 حوتا على شاطئ في اسكتلندا

نفوق حيتان باسكتلندا
نفوق حيتان باسكتلندا Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

وباءت بالفشل محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة

نفق أزيد من 50 حوتا من الحيتان الطيارة في اسكتلندا بعدما جنحت على شاطئ جزيرة لويس، في أكبر جنوح جماعي لحيتان في البلاد منذ عقود.

وقالت السلطات المحلية إن محاولات إنقاذ ما يزيد على 12 حوتا كانت لا تزال على قيد الحياة باءت بالفشل يوم الأحد.

وقررت فرق الإنقاذ قتل الحيتان رأفة بها.

 ونفق 55 حوتا في المجموع، وتعتقد السلطات حوتا واحدا فقط نجا.

يشار إلى أن الحوت الطيار نوع من دلافين المحيطات التي يصل طولها إلى 7 أمتار، ووزنها إلى 3 أطنان.

المصادر الإضافية • وكالات

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