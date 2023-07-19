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إخلاء محطة ليل-أوروبا للقطارات بسبب إنذار كاذب

محطة قطار ليل شمال فرنسا، 19 يناير.، 2023.
محطة قطار ليل شمال فرنسا، 19 يناير.، 2023. Copyright Michel Spingler/AP
بقلم:  يورونيوز

أدّى إنذار كاذب إلى قيام الشرطة الفرنسية بإخلاء محطة ليل-أوروبا للقطارات في شمال البلاد بالكامل خلال عملية واسعة النطاق الأربعاء، بحسب ما أكدت السلطات.

وتربط محطة ليل-أوروبا التابعة للشبكات الفرنسية والأوروبية للخطوط السريعة، خصوصاً بين باريس وبروكسل ولندن.

وأوقفت الشرطة حركة المرور ومنعت الوصول إلى المحطة خلال جزء من الفترة الصباحية وتدخل رجال من فرقة "المداهمة" المتخصصة في الشرطة، ومختصون بإزالة الألغام.

أوقف أخيرًا ثنائي في ليل على متن قطار قادم من باريس، حيث اشتبه في قيام الرجل بإطلاق إنذار كاذب من خلال رقم هاتف مخصص للمسافرين في حالة الخطر، حسبما أفادت الشرطة في مقاطعة الشمال.

وأكد مصدران في الشرطة أنّ المشتبه به ذكر خلال مكالمته وجود "إرهابي" على متن قطار باريس-ليل. ولفت مصدر آخر في الشرطة إلى أنه ربما أجرى هذه "المكالمة الخيالية لتجنّب فقدان قطاره".

وكان الرجل مع امرأة يبدو أنها رفيقته بحسب السلطات المحلية التي أكدت أن دوافعه ما زالت غير معروفة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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