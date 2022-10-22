مونديال السيدات 2023: الولايات المتحدة تواجه وصيفتها هولندا والمغرب يلعب ضد ألمانيا

وقع منتخب الولايات المتحدة الباحث عن لقب ثالث توالياً، في مجموعة واحدة مع هولندا وصيف النسخة الأخيرة، في كأس العالم لكرة القدم للسيدات المقررة في الفترة ما بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس 2023 في أستراليا ونيوزيلندا والتي سحبت قرعتها السبت في أوكلاند النيوزيلندية.

وستكون النسخة التاسعة من المونديال الأولى التي يشارك فيها 32 منتخباً، الأولى في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية والأولى بتنظيم مشترك من بلدين على 10 ملاعب.

ستعرف هوية كامل المشاركين في النهائيات في شباط/فبراير، عقب دورة ملحق قاري يحدّد آخر ثلاثة متأهلين. وبصرف النظر عن الملحق، سيشارك خمسة منتخبات للمرة الأولى هم المغرب والفليبين وجمهورية إيرلندا وفيتنام وزامبيا.

وتملك الولايات المتحدة الرقم القياسي بعدد الألقاب (4) أعوام 1991 و1999 و2015 و2019، مقابل لقبين لألمانيا (2003 و2007)، ولقب لكل من النرويج (1995) واليابان (2011).

وبعد النجاح الجماهيري بنقل نسخة 2019 في فرنسا، يسعى الاتحاد الدولي (فيفا) إلى نقل هذه التجربة لأوقيانيا. لكنه يصطدم باحجام بعض الناقلين المتردّدين في دفع قيمة الحقوق التلفزيونية بقيمة عادلة. وقال رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو على هامش القرعة "يعرض الناقلون علينا 100 مرة أقل مما يقدمونه لكأس العالم للرجال".

وصف إنفانتينو هذه العروض بأنها "غير مقبولة"، خصوصاً وأن القنوات التلفزيونية "تحثنا على بذل المزيد من أجل المساواة".

إعادة لنهائي 2019

سيشدّ منتخب الولايات المتحدة، بقيادة المخضرمة ميغان رابينو، الرحال إلى نيوزيلندا حيث يخوض منافسات المجموعة الخامسة مع هولندا والوافدة الجديدة فيتنام ومتأهل من الملحق ستعرف هويته في شباط/فبراير المقبل (البرتغال أو الكاميرون أو تايلاند). تقام مباريات المجموعة في أوكلاند، دونيدين، هاميلتون وولينغتون.

وكان المنتخب الأمريكي تغلب في نهائي النسخة الأخيرة على هولندا 2-0 بهدفي رابينو وروزماري لافيل. ويبدو مساره مقبولاً نحو نهائي سيدني في 20 آب/أغسطس، إذ قد يلاقي في ثمن النهائي السويد أو جنوب إفريقيا أو إيطاليا أو الأرجنتين.

قال مدربه المقدوني-الأمريكي فلاتكو أندونوفسكي "نحن متحمسون للمباريات. هذه مجموعة قوية، لكنها ستكون مباريات جيدة في الوقت عينه، خصوصاً ضد هولندا". وتابع "هولندا جيدة جدا، كانت دوماً بين المنتخبات الكبرى. أحرزوا كأس أوروبا السابقة (2017) وبلغوا نهائي المونديال".

من جهته، وصف أندريس يونكر مدرب هولندا مواجهة الأمريكيات بأنها "ضخمة لهم ولنا، هذا تحد كبير. إذا أردت احراز هذا اللقب، يتعين عليك الفوز عليهن".

أما إنجلترا المتوجة أخيراً بلقب كأس أوروبا والمرشحة القوية للمنافسة على اللقب، فوقعت مع الدنمارك بقيادة برنيل هاردر، الصين ومتأهل من الملحق (السنغال أو هايتي أو تشيلي) ، في مجموعة رابعة تقام مبارياتها في أديلايد، بريزبين، بيرث وسيدني (أستراليا).

مشاركة مغربية أولى

وقع منتخب المغرب وصيف بطل إفريقيا، في مجموعة ثامنة تضمّ ألمانيا وصيفة كأس أوروبا، كولومبيا وكوريا الجنوبية، وسيخوض مبارياته في أستراليا. وكان المغرب قد حلّ وصيفاً لجنوب إفريقيا في نهائي البطولة القارية في تموز/يوليو الماضي في الرباط.

كان منتخب "لبؤات الأطلس" يحلم بكتابة التاريخ، بعدما بات نتيجة وصوله إلى نصف النهائي أوّلَ منتخب عربي يتأهّل إلى نهائيّات كأس العالم.

أما إسبانيا مع حاملة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم أليكسيا بوتياس المصابة راهناً، فوقعت مع كوستاريكا، زامبيا واليابان في مجموعة ثالثة تقام مبارياتها في نيوزيلندا. وستتواجه فرنسا الباحثة دوماً عن لقب عالمي أول، مع جامايكا والبرازيل ومتأهل من الملحق ضمن المجموعة السادسة في أستراليا.

ستفتتح نيوزيلندا، المضيفة مع أستراليا، النهائيات في 20 تموز/يوليو في ملعب إيدن بارك التاريخي في أوكلاند حيث أرض رياضة الرغبي حيث تواجه النرويج في مجموعة أولى تضم أيضاً الفليبين وسويسرا.

أما المضيفة الثانية أستراليا، فتتواجه في المجموعة الثانية مع جمهورية إيرلندا، نيجيريا وكندا. وضمّت المجموعة السابعة في نيوزيلندا منتخبات السويد، جنوب إفريقيا، إيطاليا والأرجنتين.