بالشعر العامي تركي آل الشيخ يحتفل بالفوز على الأهلي

أعرب تركي آل الشيخ، مالك نادي "بيراميدز" عن عميق سعادته بعد فوز ناديه أمام نادي "الأهلي" بهدف نظيف في إطار مباريات الدوري الممتاز. وكان نادي "بيراميدز" قد فاز على "الأهلي" بثنائية مقابل هدف واحد في مباراة الدور الأول للدوري، قبل أن يعمق فوزه في مباراة الخميس. وأهدى تركي آل الشيخ الفوز لوالدته حيث غرد على صفحته في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لثاني مرة أهدي الفوز لوالدتي العزيزة حفظها الله"، مضيفا: "بيراميدز أول الدوري، والباقين وراه".

وبهذا الإنجاز يرفع نادي "بيراميدز" رصيده إلى 60 نقطة، جمعها من 28 مباراة ليتساوى في الرصيد مع نادي "الزمالك"، الذي خاض 26 مباراة فقط، ولكن فارق الأهداف وضع القلعة البيضاء على القمة، بينما توقف رصيد نادي "الأهلي" عند 58 نقطة محتلا بذلك المركز الثالث.

فرحة تركي آل الشيخ، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بفوز فريقه على الأهلي، لم تتوقف عند التغريدة حيث نشر بعض العبارات على صفحته على منصة "فيسبوك" اعتبرها البعض سخرية على غرار تعليقه بخصوص تأخر شوبير في الظهور في الاستوديو التحليلي على إحدى القنوات الفضائية عقب نهاية المباراة، قائلاً: "كابتن شوبير لو جلست لصبح تجيب إعلانات حستناك"، وأضاف تركي آل الشيخ: "كابتن شوبير.. انتظروني أنا مش جاي".

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وفي تغريدة أخرى قال تركي آل الشيخ: "اه يا بيراميدز مالك زي بتعلم رايح جاي"، كما نشر قصيدة باللغة العامية المصرية أشاد فيها بأداء "بيراميدز"

"اللي يلعب معانا يستحمل... ولا بنخاف ولا بنأجل، وبنبعت كينو يسجل أومال لو كانوا كاملين... عايز تفهم اترجملك

ابعد على الأسد أحسنلك... خٌش بجمهورك يالا علمنا ف الماتشين".

وسجل هدف فوز نادي "بيراميدز" البرازيلي ماركوس دا سيلفا، المدعو كينو، وهو ما عزز موقف "بيراميدز"، الذي أصبح في المركز الثاني بعد نادي "الزمالك".