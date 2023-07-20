شاهد: تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا والصين في بحر اليابان

بقلم: يورونيوز

نقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مراقبين عسكريين قولهم إن تلك ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها قوات بحرية وجوية روسية معاً في التدريبات.

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعًا مصورًا أظهر تدريبات عسكرية مشتركة بين موسكو وبكين في بحر اليابان.

وتوطدت العلاقات بين موسكو وبكين منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، وهي خطوة لم تستنكرها الصين.

وكثف البلدان الاتصالات الدفاعية، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة في الأشهر الأخيرة.

والأحد الماضي، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن أسطولاً تابعاً للبحرية انطلق لينضم إلى قوات بحرية وجوية روسية في بحر اليابان، في تدريب مشترك يهدف إلى "حماية الأمن في الممرات المائية الاستراتيجية".

وقالت وزارة الدفاع على حسابها الرسمي على "وي تشات"، إن أسطولاً صينياً صغيراً مؤلفاً من خمس سفن حربية وأربع طائرات هليكوبتر محمولة على سفن غادر ميناء تشينغداو، وسيلتقي القوات الروسية في "منطقة محددة سلفاً".

وذكرت الوزارة، أمس السبت، أن قوات بحرية وجوية روسية ستشارك في التدريبات التي ستُجرى في بحر اليابان.

ونقلت صحيفة غلوبال تايمز عن مراقبين عسكريين قولهم إن تلك ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها قوات بحرية وجوية روسية معاً في التدريبات.

ونفذت السفينتان الحربيتان الروسيتان غرومكي وسوفيرشيني المشاركتان في التدريبات الجديدة تدريباً منفصلاً هذا الشهر مع البحرية الصينية في شنغهاي على تحركات التشكيلات والتواصل والإنقاذ البحري.

وقبل الرسو في شنغهاي مرت السفينتان بتايوان واليابان، ما دفع تايبيه وطوكيو إلى مراقبة حركتهما وتتبعها.

وقبل أيام من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ شراكة "بلا حدود"، قالا إنها تهدف إلى التصدي لنفوذ الولايات المتحدة.