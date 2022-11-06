من سيكون سعيد الحظ بالفوز بأكبر جائزة يانصيب "باوروبل" في التاريخ وتصل قيمتها إلى 1.9 مليار دولار؟

ارتفعت قيمة الجائزة الكبرى ليانصيب باوربول الأمريكي بشكل كبير صباح الأحد بعد أن لم يفز أحد بالجائزة مساء السبت عندما كانت قيمتها 1.6، وارتفعت قيمة الجائزة ووصلت إلى أكبر جائزة يانصيب تُعرض على الإطلاق إذ تقدر بنحو 1.9 مليار دولار، محطمة الرقم القياسي العالمي السابق المسجل في عام 2016، وفقا لمسؤولي اليانصيب.

ولم يفز أحد بالجائزة الكبرى منذ الثالث من أغسطس آب، مما سمح للجائزة المالية بالتضخم.

وللفوز بالجائزة الكبرى، يجب على اللاعب تخمين جميع أرقام الحظ الستة. وبحسب مسؤولي اليانصيب، يتمتع اللاعبون بفرصة واحدة في كل 292.2 مليون للفوز بالجائزة الكبرى، وفرصة من كل 24.9 للفوز بجائزة أصغر.

ويمكن للفائزين اختيار استلام أموالهم كدخل سنوي على 30 دفعة متدرجة على مدار 29 عاما، أو مبلغ مقطوع على دفعة واحدة. ويخضع المال في الطريقتين للضرائب الاتحادية والمحلية.

وسيجرى السحب في الساعة 10:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم السبت (0250 بتوقيت جرينتش يوم الأحد) في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا. وسيكون هذا السحب الأربعين ليانصيب باوربول منذ الفوز في الثالث من أغسطس آب.

وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1,586 مليار دولار، اعتُبر يومها "جائزة القرن".