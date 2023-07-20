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استخدم مكبرات الصوت المخصصة للآذان لتغشيش الطلاب.. هذا ما حدث بالأردن

عمان
عمان Copyright Dimitris Vetsikas de Pixabay
بقلم:  يورونيوز

سمع في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صوت أحد الأشخاص وهو يقوم بـ "تغشيش" الطلاب إجابات امتحان اللغة الانجليزية في محافظة البلقاء.

انتشر مشهد فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن، يوثق "تغشيش" طلاب الثانوية العامة "التوجيهي" عبر مكبرات الصوت المخصصة للآذان في أحد المساجد في منطقة عيرا في الأردن. 

وسمع في الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صوت أحد الأشخاص وهو يقوم بـ "تغشيش" الطلاب إجابات امتحان اللغة الانجليزية في محافظة البلقاء. 

وذكرت وسائل إعلام أردنية، أن وزارة التربية والتعليم  اتخذت على الفور الخطوات اللازمة ونقلت 4 قاعات امتحان في المحافظة الواقعة في الجزء الغربي من الأردن بعد رصد محاولات عدة للمشاغبة خلال الامتحانات

ومنعت عقد أي امتحان في هذه القاعات، للمحافظة على ما وصفته " كرامة وسمعة وسلامة امتحان التوجيهي وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة". 

وقالت وسائل إعلام أردنية نقلا عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن القوة الأمنية المسؤولة عن تأمين حراسة المدرسة نجحت في توقيف الشخص الذي كان يحاول "تغشيش" الطلاب، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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