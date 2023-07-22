مصر: شركة الكهرباء تحذر المواطنين من استخدام المصاعد في فترات زمنية محددة

بقلم: يورونيوز

دعت شركة الكهرباء في مصر المواطنين إلى عدم استخدام المصاعد في فترات زمنية محددة، تزامنًا مع انقطاعات للتيار الكهربائي وموجة حر خانقة تضرب البلاد.

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، السبت، بياناً حذرت فيه المواطنين من "استخدام المصاعد" في منتصف الليل "حفاظاً على سلامتهم"، وذلك تزامناً مع انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي أثارت سخط المواطنين في الأيام الأخيرة.

وحدد البيان مواعيد انقطاع التيار الكهربائي، وأفاد بأنه "يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل لمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها".

كما أشار إلى أن مدة الفصل لن تزيد عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.

وأضاف: "نهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل، حفاظاً على سلامتكم، مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بدءاً من منتصف ليل يوم السبت الموافق 22 يوليو 2023".

وأثار هذا ارتباكا بين المصريين في وسائل التواصل الاجتماعي وتساؤلات بشأن الفترات المحتملة للانقطاع، إذ ليس من الواضح إذا كان هذا الإجراء مرتبطاً بليلة السبت فقط، أم أنه بمثابة "نظام" يتم تفعيله بدءا من ليلة السبت ويشمل الفترة المقبلة.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار في تصريحات له إلى اضطرار الحكومة للجوء لنظام تخفيف الأحمال الكهربائية وقطع التيار بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على خطوط الغاز الطبيعي.