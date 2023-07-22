أول الغيث قطرة: ميسي يحسم الفوز في الوقت القاتل بأول مباراة مع إنتر ميامي.. بداية هوليوودية

بقلم: يورونيوز

ديفيد بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي علق على الهدف بقوله "لكي اكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، ادركت بأنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك لاعبين على ارضية الملعب امثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به".

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بداية هوليوودية لمسيرته في الولايات المتحدة عندما سجل هدف الفوز 2-1 لفريقه الجديد إنتر ميامي في مرمى كروس أسول المكسيكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

جمعت المباراة التي اقيمت في فورت لودردايل امام 20 الف متفرج وحضرها نجوم الرياضة والفن من بينهم ليبرون جيمس وسيرينا وليامس وكيم كارداشيان الذين التقطوا صورا من هواتفهم النقالة، بين إنتر ميامي وكروس اسول كأس الدوريين" التي ينظمها الاتحادان الاميركي والمكسيكي.

جلس ميسي على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لعدم جاهزيته التامة لخوض 90 دقيقة لكن الجمهور بدأ يهتف بإسمه "ميسي، ميسي" منذ الدقيقة 20 مطالبا المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو باشراكه.

وافتتح روبرت تايلور التسجيل لإنتر ميامي قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة بتسديدة ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك.

ثم جاءت لحظة دخول ميسي الى ارضية الملعب في الدقيقة 54 عندما وقف له الجمهور تصفيقا.

بيد ان كروس اسول ادرك التعادل بوساطة انتونا (65).

وحاول النجم الارجنتيني مرارا وتكرارا من خلال تموين زملائه بالكرات المتقنة او من خلال محاولات فردية الى ان احتسب له الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع فانبرى لها من فوق الحائط لتستقر في اعلى الشباك مانحا الفوز لفريقه.

كما شارك ايضا زميل ميسي السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس.

وقال ميسي بعد المباراة "كنت ادرك بأنه يتعين علي التسجيل، لقد كانت اللقطة الاخيرة في المباراة. كنت اريد التسجيل لكي لا نذهب الى ركلات الترجيح. كان من الاهم جدا بالنسبة الينا ان نحقق الفوز. انها مسابقة جديدة وستمنحنا ثقة كبيرة بالتقدم الى الامام".

وعلق النجم الانكليزي السابق ديفيد بيكهام أحد مالكي إنتر ميامي على الهدف بقوله "لكي اكون صريحا، عندما رأيت الحكم يمنح ركلة حرة مباشرة، ادركت بأنها الطريقة المثلى لنهاية المباراة لا سيما عندما تملك لاعبين على ارضية الملعب امثال ليو وسيرجيو، هذا ما يقومان به".

وتابع "انه امر مثير للغاية بالنسبة الى انصارنا، الى جميع هؤلاء الذين قدموا الى هنا لرؤية ميسي. انه حلم يتحقق للجميع لرؤية ما حدث في الملعب".