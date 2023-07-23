شاهد: وسط جرّافات ترفع حطام بيوتهم.. الأفغان يحصون أضرار فيضانات مفاجئة أتت على المنازل والمحاصيل

بقلم: يورونيوز

تجمع سكان قرية ولاية "ميدان وردك" لإحصاء الأضرار بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة وسط أفغانستان وأعلنت السلطات مصرع 31 شخصاً على الأقل وفقدان 40. وجرفت السيول مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ودمرت البيوت.

تجمع سكان قرية ولاية "ميدان وردك" لإحصاء الأضرار بعد أن اجتاحتها فيضانات مفاجئة وسط أفغانستان وأعلنت السلطات مصرع 31 شخصاً على الأقل وفقدان 40.

وتسببت الفيضانات في خسائر بشرية واقتصادية في مناطق جالريز، وتشاك، وسيد أباد، ونرك، وجاغاتو. كما تضررت مئات المنازل أو دمرت ويعتقد أن الأشخاص المفقودين ظلوا تحت أنقاض المنازل المنهارة.

وأكّد مكتب الوالي، في بيان نقلاً عن مسؤولي هيئة إدارة الكوارث المحلي،ة أن مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية جرفت ودمرت، كما أغلق الطريق السريع بين العاصمة كابل ومقاطعة باميان وسط البلاد بسبب الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية.

يقول الحاج جوم أغا، وهو من سكّان ولاية "ميدان وردك": "دمر حوالي 50 منزلاً هنا في قريتنا، كما جرفت المياه حقولنا الزراعية وماشيتنا وجميع متعلقاتنا". وأضاف جاره خان محمد وهو يراقب الجرّافات تزيل الطين والحطام :"إنه وضع حرج للغاية، فقد تضرر جميع السكان وفقدوا مصادر رزقهم. تضررت الطرق والمزارع ، وفقد الناس كل سبل عيشهم".