مات جائعًا.. الحكم على أم أميركية بتهمة ارتكاب جريمة قتل بحق طفلها

بقلم: يورونيوز

حدد تشريح جثة الطفل ديشاون، الذي كان يزن 8.1 كيلوغرامًا فقط (18 رطلًا)، أن سبب الوفاة مرتبطة بالجوع الشديد.

من المقرر أن تحكم ولاية أريزونا الأميركية الخميس على أم اعترفت بتهمة ارتكاب جريمة قتل وإساءة معاملة الأطفال عقب وفاة طفلها البالغ من العمر 6 سنوات والذي كان محتجزًا في خزانة وحُرم من الأكل داخل شقتهم في فلاغستاف.

وقد اعترفت إليوابيث أرشيبيكي بما اقترفته وستواجه عقوبة قصوى تصل إلى السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط عن وفاة ديشاون مارتينيز في آذار/ مارس 2020 عندما مثلت أمام قاضي محكمة مقاطعة كوكونينو العليا تيد ريد.

ويشمل الاتهام والد الطفل أنتوني مارتينيز وجدته آن مارتينيز اللذين زعما براءتهما وسيحاكمان بشكل منفصل بتهم القتل وإساءة معاملة الأطفال.

وحدد تشريح جثة الطفل ديشاون، الذي كان يزن 8.1 كيلوغرامًا فقط (18 رطلًا)، أن سبب الوفاة مرتبطة بالجوع الشديد.

وفي بداية الأمر، عزا والدا الصبي وفاته بسوء التغذية وتناول نظام غذائي غير صحي أو حبوب الكافيين، قبل أن تكشف الشرطة أنهما احتجزاه في خزانة رفقة أخيه الأكبر ـ الذي نجا من الموت ـ لمدة 16 ساعة في اليوم ولم يقدما لهما سوى القليل من الطعام.

وقالت الشرطة إن حبس الولدين كان عقابًا لهما على سرقة الطعام أثناء نوم الوالدين. وتم العثور على شقيقتاهما بصحة جيدة في الشقة التي كانوا يعيشون فيها.

ومن المقرر أن يمثل محامو آن مارتينيز في مؤتمر إدارة القضايا في 18 أيلول/ سبتمبر المقبل على أن تبدأ محاكمتها في كانون الثاني/ يناير 2024.