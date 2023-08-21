مقتل شخص وإصابة 13 في ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة في ميلواكي

قالت شرطة ميلواكي، في ولاية ويسكونسن الأمريكية إن 13 شخصًا أصيبوا وقتل واحد في ثلاث حوادث إطلاق نار منفصلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

أسفر إطلاق النار الأول عن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة في حوالي الساعة 8 والنصف مساء الأحد.

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بعد حوالي ساعة وعلى بعد شارعين، أسفر إطلاق نار ثان إلى مقتل رجل يبلغ 56 عامًا.

أما حادثة إطلاق النار الثالثة والتي أسفرت عن إصابة 9 أشخاص ليلة السبت وقعت على بعد بضعة أمتار من الحادثتين.

لم تقدم الشرطة أي تفاصيل عن دوافع مرتكبي هذه الجرائم.

وبحسب احصائيات رسمية، تعتبر مدينة ميلواكي رابع أخطر مدينة أمريكية من حيث نسبة جرائم القتل والاغتصاب.