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الأركان الأميركية: لدى أوكرانيا احتياط كبير لهجومها المضاد

أكد رئيس أركان القوات الأميركية الثلاثاء أن لدى أوكرانيا احتياطًا "كبيرًا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية.

وصرح مارك ميلي للصحافيين ردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرًا، بأن الاوكرانيين يواجهون جنودًا روسًا أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصًا في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.

لكنه أوضح أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك في القتال إلى اليوم"، مضيفًا أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات. وهذه معركة صعبة".

واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكرًا جدًا" القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال أيضًا "الأمر سيكون طويلًا جدًا وصعبا جدًا وداميًا".