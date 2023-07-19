حذرت روسيا الثلاثاء أوكرانيا من مساعيها لمواصلة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود مشيرة إلى أنه لم يعد هناك "ضمانات أمنية" بعد انتهاء العمل باتفاق كان يتيح نقلها رغم الحرب.
واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء، لليلة الثانية تواليًا منذ انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب.
وتضم أوديسا وضواحيها أبرز ثلاث موانىء يمكن لاوكرانيا من خلالها في إطار مبادرة الحبوب في البحر الأسود، تصدير منتجاتها الزراعية رغم الحرب والحصار الذي تفرضه روسيا.
شاهد: في زمن الحرب مدرسون أوكرانيون يكافحون من أجل تلاميذهمeuronews شارك نحو ألف مدرس أوكراني في وارسو في ورشة تدريب تهدف إلى تلقينهم أسس التعليم في زمن الحرب
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق في ميدان للتدريب العسكري القرم
اندلع حريق في ميدان للتدريب العسكري صباح الأربعاء في شرق شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا على ما أعلن الحاكم الروسي المحلي ما دفع السلطات إلى إصدار تعليمات لإجلاء أكثر من ألفي مدني.
وأوضح الحاكم سيرغي أكسينوف عبر تلغرام "من المقرر إجلاء سكان أربع مناطق محاذية لميدان التدريب العسكري في منطقة كيروف بما يشمل ألفي شخص".
الأركان الأميركية: لدى أوكرانيا احتياط كبير لهجومها المضاد
أكد رئيس أركان القوات الأميركية الثلاثاء أن لدى أوكرانيا احتياطًا "كبيرًا" من القوات المسلحة التي لم تشارك حتى الآن في الهجوم المضاد على القوات الروسية.
وصرح مارك ميلي للصحافيين ردًا على سؤال عما إذا كان الهجوم المضاد يشهد تعثرًا، بأن الاوكرانيين يواجهون جنودًا روسًا أقاموا دفاعات صلبة تتجلى خصوصًا في حقول ألغام وأسلاك شائكة وخنادق.
لكنه أوضح أن لدى كييف "قوة قتالية كبيرة لم تشارك في القتال إلى اليوم"، مضيفًا أن الأوكرانيين "يتقدمون وسط حقول الألغام هذه، ببطء، في شكل متعمد وبثبات. وهذه معركة صعبة".
واعتبر ميلي أنه "لا يزال مبكرًا جدًا" القول إن الهجوم المضاد أخفق، وقال أيضًا "الأمر سيكون طويلًا جدًا وصعبا جدًا وداميًا".
روسيا تواصل قصف منطقة أوديسا الأوكرانية لليلة الثانية تواليا
واصلت روسيا قصفها الصاروخي لمنطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة في وقت مبكر الأربعاء.
وأشار الحاكم أوليغ كيبر إلى "هجوم كبير" تشنه روسيا دون أن يعطي تفاصيل أكثر، طالبًا من السكان ملازمة الملاجئ.
وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت إطلاق صواريخ كاليبر من البحر الأسود، أيضًا دون مزيد من التفاصيل.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما يُزعم أنه آثار قصف على مبنى سكني نوافذه محطمة.
وتم إطلاق صفارات الإنذار في أكثر من اثنتي عشرة منطقة في جميع أنحاء أوكرانيا.
بايدن يبحث مع موفد للفاتيكان الحرب في أوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن بحث الثلاثاء مع موفد للفاتيكان الغزو الروسي لأوكرانيا ومسألة إعادة أطفال أوكرانيين جرى ترحيلهم قسرًا.
وناقش بايدن والكاردينال ماتيو ماريا تسوبي جهود الكرسي الرسولي لتقديم "مساعدات إنسانية لمواجهة المعاناة الناجمة عن العدوان الروسي المستمر في أوكرانيا، وكذلك حملة الفاتيكان لإعادة أطفال أوكرانيين جرى ترحيلهم قسرًا"، وفق بيان للبيت الأبيض.
وأشارت إدارة بايدن إلى أن تسوبي رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، جاء إلى البيت الأبيض بطلب من البابا فرنسيس.
وأضاف البيان أن بايدن، وهو ثاني كاثوليكي يصبح رئيسًا للولايات المتحدة، أعرب عن "تمنياته ببقاء البابا فرانسيس على رأس الكنيسة ورحب أيضًا بتعيين رئيس أساقفة أميركي مؤخرًا كاردينالًا".