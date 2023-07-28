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مقتل خمسة سجناء خلال تمرد في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل

لفتت الحكومة في بيانها إلى أن "خمسة سجناء قضوا" في التمرد
لفتت الحكومة في بيانها إلى أن "خمسة سجناء قضوا" في التمرد Copyright Felipe Dana/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز

حصل تمرّد في سجن شديد الحراسة في مدينة ريو برانكو عاصمة ولاية أكري من صباح الأربعاء حتى الساعة السابعة من صباح الخميس حين استسلم السجناء بعد مفاوضات استمرت لساعات، وفق ما قالت حكومة الولاية في بيان.

قضى خمسة سجناء في تمرّد استمرّ 24 ساعة تقريبًا في سجن شديد الحراسة في شمال البرازيل، على ما أعلنت السلطات الخميس.

وحصل تمرّد في سجن شديد الحراسة في مدينة ريو برانكو عاصمة ولاية أكري من صباح الأربعاء حتى الساعة السابعة من صباح الخميس (10,00 بتوقيت غرينتش) حين استسلم السجناء بعد مفاوضات استمرت لساعات، وفق ما قالت حكومة الولاية في بيان.

ولفتت الحكومة في بيانها إلى أن "خمسة سجناء قضوا" في التمرد.

وأُصيب شرطي وسجينان بالرصاص.

وبدأ التمرد بعدما "حاول 13 سجينًا الهروب" من سجن أنتونيو أمارو، لكن الحرّاس منعوهم من ذلك، بحسب البيان.

بعد ذلك، احتجز أحد ضباط السجن وسجين مسؤول عن التنظيف كرهينتَين، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة السجناء إذ ضبطت الشرطة 15 قطعة سلاح من العيارَين الصغير والكبير بعدما استسلم السجناء المتمرّدون.

وقال وزير العدل والأمن العام في ولاية أكري "سيجري التحقيق في جميع الملابسات، وسنسعى لتصحيح الأخطاء التي حدثت في السجن".

وتطلّبت العملية نشر 200 شرطي تقريبًا بينهم قوات خاصة وتعزيزات أرسلتها الحكومة الفدرالية.

تكثر أعمال الشغب الدامية في السجون البرازيلية المكتظّة بالسجناء والتي تعاني من نقص كبير في عدد الموظفين.

ووصل عدد السجناء في أكبر دولة في أميركا اللاتينية إلى 643137 سجينًا في كانون الأول/ديسمبر 2022، بحسب بيانات الأمانة الوطنية للسياسات الجنائية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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