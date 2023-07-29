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وفاة شخصين قفزا من مبنى سكني هربا من حريق شب في شقتهما في برلين

حريق في مبنى سكني ببرلين
حريق في مبنى سكني ببرلين Copyright ألمانيا
بقلم:  يورونيوز

وفاة شخصين قفزا من مبنى سكني هرباً من حريق في برلين

لقي شخصان حتفهما في برلين يوم الجمعة، بعدما قفزا من مبنى سكني هربا من النيران حسب ما أعلنته الشرطة الألمانية.

وتوفي الشخصان في موقع الحادث، على الرغم من جهود إنعاشهما من قبل قوات الإنقاذ.ط

 وتحدث شهود عيان عن أن الأمر يتعلق برجل وإمرأة، على الرغم من أن فرقة الإطفاء لم تؤكد ذلك.

واندلع الحريق صباح يوم الجمعة في الدور الثاني عشر من مبنى سكني مؤلف من 15 طابقا في حي كروتسبرغ ببرلين.

وأخطر واحد من سكان المبنى  فرقة مكافحة الحرائق بمجرد ملاحظة اندلاع الحريق. وسماع صراخ أشخاص يطلبون النجدة.

المصادر الإضافية • وكالات

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