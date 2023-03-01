خطة تعديل النظام القضائي في إسرائيل تشل حركة المرور.. محتجون يغلقون الطرقات ويصطدمون مع قوى الأمن

زاد الإسرائيليون من وتيرة عدد الاحتجاجات، ضد استمرار الحكومة في خطتها نحو تغيير النظام القضائي. ففي تل أبيب عمد المتظاهرون إلى غلق طريق سريعة رئيسية تربط تل أبيب بالقدس، متسبّبين في توقّف الحركة المرورية عند ساعة الذروة لنحو ساعة من الزمن.

ووصل عناصر قوات الشرطة ممتطين الخيول إلى المنطقة القريبة من محطة القطارات الرئيسة في تل أبيب، حيث اصطدموا مع المحتجين، الذين هتفوا بشعارات تندد "بدولة البوليس"، كما هتفوا بشعارات أخرى تنادي "بالديمقراطية".

وقد اعتقلت الشرطة عدة متظاهرين الذين اتهمتهم بإلقاء الحجارة وقوارير المياه على عناصرها. إلى ذلك، يتوقع أن تخرج مظاهرة أخرى في القدس نهاية اليوم الأربعاء.

وتنظم هذه المظاهرات في وقت تعاني فيه الحكومة الضغوط، عشية تصويت الكنيست الإسرائيلي على نص قانون من شأنه أن يضعف من صلاحيات المحكمة العليا. ويبدو أن خطوة الحكومة تثير انقساما وتعميقا للأزمة هو الأسوأ بين المؤيدين والمعارضين، داخل المجتمع الإسرائيلي.

ويثير التغيير في مجال القضاء ضجة غير مسبوقة، واجهت خلالها حكومة بنيامين نتنياهو احتجاجات واسعة، من جانب خبراء القانون وقادة رجال الأعمال والمؤسسة الأمنية، إضافة إلى تململ من حلفاء الدولة العبرية الدوليين.