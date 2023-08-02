تحقيقات في شبهات اغتصاب ومحاولة قتل خلال مهرجان فرنسي شعبي

بقلم: يورونيوز

قالت نائبة المدعي العام في بايون كارولين باريزل إن الشكاوى الأربع المتعلقة بحالات اغتصاب "في أماكن عامة أو في شقق"، والتي يمكن أن يكون بعضها "واضحاً"، دفعت إلى فتح التحقيقات.

أعلنت السلطات الفرنسية الثلاثاء أنها فتحت أربعة تحقيقات بشبهة الاغتصاب، وتحقيقاً آخر بشبهة محاولة القتل في مهرجان شعبي في جنوب غرب البلاد، رغم حملة مناهضة للعنف الجنسي في هذا الحدث.

يُعد مهرجان "فيت دو بايون" (Fêtes de Bayonne) السنوي في إقليم الباسك على ساحل المحيط الأطلسي، أحد أكبر المهرجانات الصيفية في فرنسا، وتتنوع أحداثه من الموسيقى إلى مصارعة الثيران، ويشارك فيه أكثر من مليون شخص.

وقالت نائبة المدعي العام في بايون كارولين باريزل للصحافيين بعد اختتام المهرجان الذي استمر خمسة أيام، إن الشكاوى الأربع المتعلقة بحالات اغتصاب "في أماكن عامة أو في شقق"، والتي يمكن أن يكون بعضها "واضحاً"، دفعت إلى فتح التحقيقات.

وأضافت أنه لم يتم التعرف على المشتبه بهم بعد.

وأشارت باريزل أيضاً إلى أنّ تحقيقاً فُتح في شبهة محاولة قتل بعد هجوم على رجل يبلغ 46 عاماً من ثلاثة أفراد ما زالوا طليقين.

وعلى غرار ما يحصل في أحداث مماثلة في أماكن أخرى في أوروبا، بُذلت جهود في السنوات الأخيرة لمنع العنف الجنسي في المهرجان.