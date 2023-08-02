بقلم: يورونيوز

شاهد: ATV مجهز بصاروخ يستخدمه أفراد من قوات الإنزال الجوي في الجيش الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم الإثنين لقطات لمظليين يستخدمون صاروخا مضادا للدبابات مثبتا على عربة لضرب نقطة مراقبة للقوات الأوكرانية في منزل متهدم على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وجاء في وصف الفيديو أن "مجموعة متنقلة من المظليين تنقلوا في عربة من طراز نوفوروسيسك مجهزة بنظام الصواريخ المضاد للدبابات من طراز" كورنيت "بسرعة إلى المنطقة المحددة لتدمير الهدف. ونتيجة لإطلاق صاروخ موجه، تقدم مركز المراقبة التابع للقوات المسلحة وتم تدمير الأهداف الأوكرانية".

كما تظهر صور أخرى نشرتها وزارة الدفاع الروسية جنديا يطلق قاذفة يدوية من طراز "بلاميا" مثبتة على دراجة رباعية.