في محاكمته بتهمة "التطرف" المعارض الروسي نافالني يتوقع عقوبة إضافية طويلة وقاسية

أعلن أليكسي نافالني، المعارض الروسي المسجون الذي يُحاكم بتهمة "التطرف" في قضية جديدة يصدر الحكم فيها الجمعة، أنه يتوقع عقوبة "طويلة، ستالينية".

وقال في رسالة نشرها المقربون منه على الانترنت الخميس إن "المعادلة بسيطة: ما طلبه المدعي، أقل بنسبة 10 الى 15%. لقد طلبوا 20 عاما، وسيحكمون بـ 18 سنة أو بشيء من هذا القبيل".

وأضاف المعارض الرئيسي للكرملين والذي قال إنه هدف لقضية على صلة "بالإرهاب" في إجراء منفصل، "هذا الأمر لا يهم كثيرا لأن قضية الإرهاب تأتي بعد ذلك. إنها 10 سنوات إضافية".

ونافالني المناهض للفساد والبالغ 47 عاما، يمضي أصلا عقوبة بالسجن تسعة أعوام في سجن شديد الحراسة بعد إدانته بـ"الاحتيال". ويخضع لهذه المحاكمة الجديدة بتهم أبرزها إنشاء منظمة "متطرفة" وتمويلها. والمجموعة التي أسسها وهي "صندوق مكافحة الفساد" أغلقت في 2021 بتهمة "التطرف".

وهو مسجون منذ كانون الثاني/يناير 2021، وتجري محاكمته خلف أبواب مغلقة في سجن "آي كاي-6" الجنائي في ميليخوفو على بعد 250 كيلومترا شرق موسكو.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تم سجن معظم المعارضين أو دفعوا لمغادرة البلد، فيما يُلاحق آلاف المواطنين الروس خصوصا على خلفية تنديدهم بالنزاع.