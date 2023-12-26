بقلم: Euronews

أكد المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني الذي انقطعت اخباره لأسابيع عدة، الثلاثاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه "بخير" بعد نقله إلى سجن في منطقة قطبية روسية.

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وأوضح نافالني عبر منصة اكس أن رحلة نقله إلى سجنه الجديد استمرت 20 يوما وكانت "مرهقة"، مضيفا "مهما يكن من أمر لا تقلقوا علي. أنا بخير ومرتاح لأني وصلت أخيرا".

وكانت فرنسا قد ندّدت مساء الإثنين بنقل السلطات الروسية المعارض أليكسي نافالني إلى سجن في المنطقة القطبية الشمالية، محذّرة من أنّ هذا الأمر ينطوي على انتهاك جديد لحقوق الإنسان من جانب موسكو.

وقالت متحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ "السرّ الذي احتفظت به روسيا لمدّة عشرة أيام تقريباً بشأن وضع أليكسي نافالني ونقله إلى مكان احتجاز ناء للغاية، من أجل عزله بشكل أكبر عن أحبائه بينما تتدهور حالته الصحية بشكل خطير منذ سجنه، تشكّل تطوّرات جديدة غير مقبولة وانتهاكات واضحة لحقوق الإنسان".

وأضافت أنّ "فرنسا تذكّر بأنّه، بموجب القانون الدولي، روسيا تتحمّل المسؤولية الكاملة عن صحة المعتقلين لديها". وشدّدت المتحدّثة على أنّ فرنسا تدعو إلى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين "فوراً ودون أيّ قيد أو شرط، ووضع حدّ لكل اضطهاد قانوني بحقّهم".

ويقضي نافالني، المعارض الناشط في مكافحة الفساد والخصم الأبرز للرئيس فلاديمير بوتين، عقوبة بالحبس 19 سنة بتهمة "التطرّف".

وانقطعت أخبار نافالني عن أقاربه وأعوانه في بداية كانون الأول/ديسمبر. وكان نافالني يقبع في سجن في منطقة فلاديمير التي تقع على بُعد 250 كيلومتراً شرق موسكو. والإثنين، أكّدت المتحدثة باسم نافالني أنّه نقل إلى سجن في بلدة خارب الواقعة في المنطقة القطبية الشمالية.

وخارب التي يناهز عدد سكانها 5000 نسمة تقع في منطقة يامالو-نينيتس النائية بشمال روسيا، وتضمّ الكثير من السجون.