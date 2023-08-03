ترامب : الإستخدام غير المسبوق للقضاء هو سلاح ضدّي

ندّد دونالد ترامب باستخدام القضاء "كسلاح ضده"، يوم الخميس قبل ساعات من مثوله أمام محكمة في واشنطن، لمواجهة تُهم تتعلّق بمناورات ذات طابع جنائي لقلب نتائج انتخابات 2020.

وقال ترامب الذي يقود حملة إنتخابيّة يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، عبر منصة تروث سوشال إنّ "الرّئيس جو بايدن أمر وزارة العدل باتهامه بأكبر قدر من الجرائم التي يمكن اختلاقها" لإجباره على صرف الوقت والمال للدفاع عن نفسه بدلاً من أن ينفق ذلك على حملته الإنتخابية.

وأضاف "الديمقراطيون لا يريدونني مرشحًا ضدّهم وإلا لما استخدموا القضاء كسلاح على هذا النحو غير المسبوق".