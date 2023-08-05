مانشستر سيتي يتعاقد رسمياً مع المدافع الكرواتي يوشكو غفارديول لـ5 سنوات

مع ارتفاع عدد مدافعي سيتي إلى ستة، أكّد غوارديولا أن العدد الكبير ليس مشكلة نظراً إلى محاربته على أكثر من جبهة "الموسم طويل جداً وهناك الكثير من المباريات. إنه ليس كثيراً على الإطلاق".

أكمل مانشستر سيتي صفقة انتقال قلب الدفاع الكرواتي يوشكو غفارديول لمدة خمس سنوات من لايبزيغ الألماني، بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في كرة القدم السبت.

وبرع غفارديول (21 عاماً)، الأعسر وأحد أفضل المدافعين في أوروبا، خلال موسمين مع لايبزيغ الذي انضم اليه من دينامو زغرب في تموز/يوليو 2021.

وبحسب التقارير، فان سيتي المتوّج بثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، أنفق 99 مليون دولار للحصول على خدمات الكرواتي المتوّج بلقب كأس ألمانيا مرتين مع لايبزيغ.

غير أن هذه الصفقة لن تجعل من غفارديول المدافع الأغلى في العالم، بدلاً من الإنجليزي هاري ماغواير الذي كلف مانشستر يونايتد 83 مليون يورو في العام 2019.

الكرواتي يوشكو غفارديول AP Photo/Darko Bandic, File

وكان المدرّب الإسباني بيب غوارديولا قال الجمعة خلال مؤتمر صحافي قبل مواجهة أرسنال على درع المجتمع في ملعب ويمبلي الشهير الأحد "بشأن يتعلق بغفارديول، يا له من اسم جميل، يخضع للفحص طبي".

ومع ارتفاع عدد مدافعي سيتي إلى ستة، أكّد غوارديولا أن العدد الكبير ليس مشكلة نظراً إلى محاربته على أكثر من جبهة "الموسم طويل جداً وهناك الكثير من المباريات. إنه ليس كثيراً على الإطلاق".

وكان سيتي عزّز صفوفه بلاعب الوسط الكرواتي الآخر ماتيو كوفاتشيتش قادماً من تشلسي من أجل تعويض رحيل الألماني إيلكاي غوندوغان إلى برشلونة الإسباني، فيما عاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو الى الفريق بعدما لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع بايرن ميونيخ الألماني.

غفارديول (21 مباراة دولية) الذي حلّ ثالثاً مع بلاده في مونديال قطر، قال لموقع سيتي "حلمت دوماً باللعب في إنجلترا، وهذا فخر لي أن أحظى بهذا الشرف مع سيتي بعد الموسم الذي قدّمه".

وتابع "كل من رأى سيتي الموسم الماضي يعرف أنه أفضل فريق في العالم. إحراز الثلاثية يشرح كل شيء عن جودة هذا الفريق".