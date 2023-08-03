لبؤات الأطلس يحققن إنجازا تاريخيا ويتأهلن إلى ثمن نهائي مونديال السيدات

حققت المغربيات إنجازاً تاريخياً ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة الخميس.

وجاء فوز "لبؤات الأطلس" بفضل هدف أنيسة لحماري (45+4)، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا نفسها.

وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرت من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1-1.

وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة.

وبقيت "لبؤات الأطلس" اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجّلن أيضاً أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازاً تاريخياً عربياً وإفريقياً باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري.