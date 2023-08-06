من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده استهدفوا خلية مسلحة فلسطينية في جنين، كانت على وشك تنفيذ هجوم.

قتلت القوات الإسرائيلية ثلاثة مسلحين فلسطينيين كانوا على وشك تنفيذ هجوم في الضفة الغربية بحسب بيان الجيش الإسرائيلي وشرطة حرس الحدود، وأضاف البيان أن رئيس الخلية هو نايف أبو سويس، 26 عاما، من سكان مخيم جنين حسب تعبيره.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الخلية خرجت بالسيارة من مخيم جنين، وأوقفت عند كمين بالقرب من بلدة عرابة جنوب المدينة. وأضاف أن جنوده عثروا في السيارة على بندقية من طراز "إم-16"، وقد احتجز الجيش جثث أعضاء الخلية القتلى.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية استهدفت، مساء الأحد، مركبة على مفرق بلدة عرابة جنوب جنين، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول الى المركبة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ العملية إلى خارج جنين، وانتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.